Assalto Bayern per il colpo dall’Inter: Marotta prende il sostituto

Il calciomercato dell’Inter vede entrate e uscite, considerando l’importanza che hanno i calciatori nerazzurri, finiti nel mirino dei top club d’Europa.

Tra questi figura sicuramente il nome di uno dei principali calciatori che, a poco a poco, sta vivendo un’esperienza da protagonista assoluto all’interno della formazione allenata da Simone Inzaghi.

Per quanto dimostrato fino ad ora è chiaro che l’Inter rischia di perderlo, di fronte all’offerta a cifre importanti che farebbe vacillare la stessa area dirigenziale nerazzurra, per quanto offriranno i top club mondiali tra i quali pare esser spuntato fuori anche il Bayern Monaco, nell’assalto che vorranno provare a fare a gennaio, per “scipparlo” al club interista.

Calciomercato: colpo in uscita, assalto del Bayern Monaco

A riportare la notizia sul futuro lontano dall’Inter per il difensore interista è La Gazzetta dello Sport che svela quello che sarà l’assalto del Bayern Monaco per il calciatore dell’Inter.

Le qualità messe in mostra dal calciatore dell’Inter, che è diventato anche lui un simbolo della difesa di Simone Inzaghi, soprattutto adesso vista l’emergenza infortuni con Pavard out fino alla fine di questo 2024 e Acerbi che anche ha qualche problemino, hanno acceso l’interesse di una delle migliori squadre al mondo.

Con l’Inter, il Bayern Monaco, si contende la Champions League perché stando alle quote dei bookmakers, sono entrambe tra le favorite della vittoria finale della competizione Uefa. Ma a gennaio, al fine di rinforzare appunto il proprio organico, il Bayern Monaco potrebbe voler mettere le mani sul difensore tedesco dell’Inter, aprendo così una strada ben precisa ai nerazzurri sul sostituto, sempre in Germania, che arriverà a Milano.

Via un difensore, l’Inter ne prende un altro: affare col Bayern

Il valore di calciomercato del difensore dell’Inter è alto e Marotta potrebbe approfittarne. Giovanissimo sì e con un futuro roseo, ma la possibilità di venderlo a 20-30 milioni, stuzzica le idee di Marotta perché lo stesso patron nerazzurro potrebbe, con Ausilio, trovare di riflesso uno dei suoi colpi a zero, per sistemare le cose. Da capire se si farà a gennaio, non andando più a zero e con l’idea low cost o soltanto a fine stagione quando il calciatore, dalla Germania e a parametro zero, finirebbe all’Inter. Qualora dovesse effettivamente passare al Bayern Monaco per 30 milioni, Yann Bisseck, allora dalla Germania arriverà Jonathan Tah, in uscita dal Leverkusen.

Dall’Inter al Bayern Monaco: è uno “scambio di favori”

Yann Bisseck al Bayern apre una possibilità per l’Inter, che è quella del difensore e capitano del Bayer Leverkusen, che non rinnova i suoi accordi col club campione della Bundesliga. Considerando che Tah piace fortemente anche al Bayern Monaco, l’idea di andare sulla cessione di Bisseck, proprio con destinazione bavarese, vedrà a quel punto il Bayern farsi da parte lasciando perdere per Tah. Concorrenza che, a quel punto, l’Inter dovrà vincere con la Juventus e il Napoli in Serie A.