Inter, emergenza difesa: colpo monstre a gennaio

Non arrivano per niente buone notizie in casa Inter con l’infortunio di Acerbi che complica ancora una volta la gestione di Simone Inzaghi per il club nerazzurro.

Era da poco tornato da un acciacco e ora si fa di nuovo male il centrale esperto italiano che non sarà a disposizione del club e di Simone Inzaghi per diverse settimane. Un problema muscolare che può mettere in ansia l’Inter e costringere la società a fare delle scelte molto importanti.

Ora arrivano quindi valutazioni e presto decisioni da parte del club in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio che può essere decisiva per l’Inter per andare a sopperire l’emergenza che c’è in alcuni ruoli come il reparto difensivo.

Perché è chiaro che l’infortunio di Acerbi ha nuovamente complicato le cose e per la prossima stagione andranno fatte scelte molto importanti considerando che in scadenza di contratto ci sono anche giocatori come Darmian e De Vrij nel reparto difensivo.

Calciomercato Inter: colpo in difesa dopo l’emergenza

Serve un grande colpo all’Inter e il club ci ha provato in questi anni, prima con Bremer poi passato alla Juventus e poi con Buongiorno che ha scelto il Napoli. Adesso si cerca di capire se il club può anticipare un’operazione importante di questo tipo da un punto di visto di costi del cartellino e dell’ingaggio del giocatore.

Perché l’infortunio di Acerbi costringe la società a dover intervenire a gennaio e nel mercato oltre ad alcune occasioni che possono aprirsi si valuta anche quella che può essere una grossa occasione andando a prendere un forte giocatore di ruolo che si pensa di poter prendere a giugno, anticipando l’operazione.

Brutte notizie per Acerbi che si è fatto male e starà fuori diverso tempo, mettendo Inzaghi nelle condizioni di doversi arrangiare con alcune scelte. Adesso però ci sono delle novità sul fronte mercato perché l’Inter non ha la possibilità di fare un colpo monstre già a gennaio come dovrebbe.

Oaktree ha fatto capire che la situazione economica è delicata e il budget per il mercato sul centrale di difesa sarà messo a disposizione per l’estate. Ci sono però anche delle chiare indicazioni da parte di Oaktree: no a un colpo che può portare grossi spese e di età avanzata. Da capire quindi se a gennaio si proverà a sfruttare un’occasione anche con qualche operazione in prestito.