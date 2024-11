Juventus, scelto il difensore: Giuntoli raggira la clausola da 100 milioni

La Juventus ha già le idee molto chiare su come muoversi nel calciomercato di gennaio: Giuntoli ora ha scelto il nuovo difensore centrale.

I bianconeri sono in emergenza totale in difesa dopo aver perso sia Gleison Bremer che Juan Cabal che hanno subìto entrambi la lesione del legamento crociato e dovranno restare fuori per molti mesi, probabilmente fino alla fine della stagione. Per questo Cristiano Giuntoli a gennaio sta già cercando dei sostituti per riuscire a garantire a Thiago Motta una rosa al completo.

Il futuro della Juventus passa dalle mosse di mercato e ora il direttore sportivo sembra aver trovato il nuovo difensore giusto da cui ripartire.

Calciomercato Juventus, scelto il colpo in difesa

La Juventus ha assolutamente bisogno di un nuovo difensore centrale per il calciomercato di gennaio. L’infortunio di Bremer è stato tremendo dal punto di vista organizzativo e di risultati per i bianconeri, che ora si trovano in un periodo di forte difficoltà e non riescono ad avere certezze in merito al futuro.

Giuntoli ha confermato ancora una volta che a gennaio la Juve andrà a prendere un nuovo difensore per mettere una pezza definitiva a quelli che sono i problemi della rosa attuale.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha scelto il nuovo difensore centrale: arriva dal Portogallo.

Juve su Antonio Silva: l’annuncio di Sky

La Juventus è sulle tracce di Antonio Silva per il mercato di gennaio. Il giovanissimo difensore del Benfica è un classe 2003 ma ha dimostrato già di essere uno dei talenti più cristallini del calcio europeo, tanto da essere uno dei titolari di Roberto Martinez con il Portogallo e uno dei pilastri del futuro del calcio lusitano.

Giuntoli e Jorge Mendes – l’agente di Antonio Silva – sono già in contatto da settimane per cercare di trovare una soluzione adatta per riuscire a chiudere il colpo già nel mercato di gennaio.

Secondo Sky Sport ci sono possibilità che l’affare vada in porto ma c’è da capire quale sarà la reale richiesta economica del Benfica che attualmente chiede il pagamento della clausola da 100 milioni per cedere il centrale.

Giuntoli cerca la fornula per Antonio Silva

La Juventus vuole Antonio Silva ma non può pagare i 100 milioni della clausola rescissoria. Il centrale portoghese ha ottime qualità e grandi doti per essere un 21enne e ora spera di spiccare definitivamente il volo, con Giuntoli che lo sta corteggiando da settimane.

La Juventus potrebbe mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro o da 30 milioni più il cartellino di Nicolò Fagioli per far sì che il club lusitano si accontenti di cifre molto più basse della clausola.