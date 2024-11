Calciomercato, ritorno e destinazione a sorpresa: il colpo a gennaio

Il centrocampista potrebbe far ritorno in campo e giocando da titolare in Serie A, secondo quel che si racconta oggi.

Uno dei migliori centrocampisti del panorama mondiale se si considera quando era in auge da titolare e che, in Serie A non si vede più da tempo, potrebbe far rientro alla grande per finire nuovamente titolare in Italia.

Dopo il passato vissuto al centro del progetto della Juventus, non si è praticamente più visto in campo, se non per qualche apparizione come successo nella passata stagione, ma sempre lontano dalla Juventus. Le cose possono cambiare adesso considerando che, ad oggi, rappresenta una delle migliori occasioni low cost che si offrono a centrocampo.

Calciomercato, colpo a gennaio e ritorno in campo: sorpresa in Serie A

Non vede il campo da un po’ di tempo e c’è chi in Serie A potrebbe dargli un posto da titolare.

È quanto svelato, tra gli ultimi rumors di calciomercato, su uno dei centrocampisti che fino a non molti anni fa, era considerato uno dei migliori “play” nel suo ruolo e che non vedrebbe l’ora di ritornare ad alti livelli, magari proprio in Serie A.

Può considerarsi a tutti gli effetti un ex Juventus, visto che è fuori da ogni minima idea della Juve, che non vede l’ora di liberarsene. E a gennaio, secondo quanto svelato nel corso di questa giornata, potrebbe essere infatti piazzato il colpo a centrocampo, in Italia, che porta ad Arthur Melo. L’ex viola, di proprietà della Juventus, potrebbe trovare squadra di fronte alla grande occasione low cost in Serie A.

Colpo a centrocampo: la destinazione e la preferenza del calciatore

Il calciatore ha una preferenza: darà priorità all’Europa e magari alla Serie A, senza ritorno in Brasile. Ci sono alcuni club che si erano avvicinati alla Juventus per riportare Arthur Melo in Brasile, dopo il suo passaggio prima al Barcellona e poi in Serie A, tra Juventus e Fiorentina, intervallando le cose anche con la Premier League, nell’esperienza vissuta al Liverpool. Ma Arthur ha voglia di restare in Europa e l’occasione è ghiotta per i club di Serie A, che lo prenderebbero per una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro. Oppure col prestito, con opzione di riscatto a fine stagione, visto che l’accordo contrattuale di adesso dice che è legato con la Juventus fino al 30 giugno 2026.

Chi prende il centrocampista? Due squadre a gennaio su di lui

Secondo quanto svelano da Tuttomercatoweb, a fare sul serio per Arthur Melo ci sono sia il Bologna di Vincenzo Italiano, che lo ha già allenato a Firenze, che il Como di Cesc Fabregas, che lo conosce “per vie traverse”, visto il legame di entrambi col Barcellona, in passato.