Ancelotti-Real Madrid: la decisione sull’esonero, scelto il sostituto

Sono ore decisive per il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Ecco la decisione di Florentino Perez riguardo il sostituto del tecnico italiano.

Rischia di concludersi nel peggiore dei modi l’esperienza di Ancelotti al Real Madrid. L’allenatore è finito nel mirino della critica a seguito dei recenti risultati negativi che hanno aperto il dibattito in società riguardo il futuro dell’allenatore, uno dei più vicenti d’Europa.

L’ultima sconfitta in Champions League contro il Liverpool ha aperto nuovamente la crisi in casa Real Madrid con la squadra che è attualmente al 24esimo posto in classifica, nell’ultima posizione possibile per l’accesso alla fase successiva della Champions.

Da parte dei vertici del Real Madrid c’è insoddisfazione per questo avvio di stagione della squadra spagnola che, anche in campionato, sta avendo non poche difficoltà. Ecco perché Florentino Perez è pronto ad intervenire ed esonerare dalla panchina del Real Carlo Ancelotti.

Calciomercato: indiscrezioni dalla Spagna, la decisione sul futuro di Ancelotti

La scelta finale da parte del club sarà presa a breve. In questo ore ci sono stati dei nuovi contatti con un vertice a Madrid in compagnia di Florentino Perez che avrà l’ultima parola su questo argomento, che tiene banco nella capitale spagnola.

Sono ore decisive per il futuro al Real Madrid di Ancelotti. Secondo quanto riportato da Marca, è previsto un summit fra il numero uno del club e l’allenatore italiano che è consapevole delle difficoltà della squadra, che è stata colpita anche da numerosi infortuni nell’ultimo periodo.

La fiducia, che fino a questo momento non era mai stata messa in discussione, sta per mancare ecco perché è già stato pre allertato un altro allenatore che potrebbe subentrare ad Ancelotti in questa stagione. Ecco la decisione del Real.

Real Madrid: esonero Ancelotti, in panchina può tornare Solari

Oltra alla suggestione di un Zidane ter, molto difficle anche perché per il futuro è previsto l’arrivo in panchina di Xabi Alonso, la società pensa ad un altro ritorno ovvero quello di Santiago Solari.

L’allenatore, infatti, è tra le opzioni di Florentino Perez che nelle prossime ore deciderà in merito al futuro di Carlo Ancelotti che è tornare di nuovo in discussione dopo il ko di Anfield.