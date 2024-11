Atalanta: c’è lesione, fuori un big fino a gennaio

Tegola pesantissima per l’allenatore che deve fare a meno del proprio big per parecchio tempo. 2024 virtualmente concluso per il ragazzo che ha rimediato una lesione, ecco tutti i dettagli.

Brutta notizia per il Real Madrid che è alle prese con una vera e propria emergenza. Si allunga la lista degli infortunato con Vinicius che ha rimediato una lesione alla vigilia della sfida contro il Liverpool.

L’attaccante brasiliano del Real Madrid Vinicius ha rimediato questo infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Il calciatore dovrà stare ai box per alcune settimane e quasi sicuramente sarà indisponibile per la sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

Un problema in più per Ancelotti, in emergenza in difesa dopo gli stop di Eder Militao, Alaba e Carvajal.