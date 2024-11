Vendono agli arabi: 200 mln per un club di Serie A

Ancora indiscrezioni sull’offerta presentata dagli sceicchi che, questa volta, intendono chiudere l’accordo e prendere una squadra di Serie A. Sul piatto 200 milioni di euro, ecco tutti i dettagli.

Annualmente, a fasi alterne, escono fuori notizie che riguardano l’arrivo degli arabi in Serie A. In questi anni, infatti, sono uscite tantissime voci sul possibile arrivo in Italia del Fondo Pif, già proprietario del Newcastle in Premier League.

Adesso c’è un altro rumors che riguarda proprio i sauditi che sono intenzioni a definire la trattativa con il presidente che, questa volta, può prendere in considerazione la proposta.

E’ un momento particolare per la società che sta valutando attentamente la situazione in vista del futuro.

Si rincorrono le voci da Riyad riguardo l’arrivo di investitori arabi, pronti a risollevare la squadra con degli investimenti importanti che riguardano anche le infrastrutture.

Cessione agli arabi? Ecco tutti i dettagli sull’offerta

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che ha rilanciato la notizia relativa al possible cambio di proprietà in Serie A.

Infatti, questa volta, ci sono i margini per poter portare a termine l’operazione e consentire al club di dare una svolta alla squadra. Accostati a tantissime società, questa volta i sauditi intendono portare avanti l’operazione.

Dunque, dopo l’Hellas Verona che può finire nella mani di un fondo statunitense, anche un’altra squadra di Serie A si prepara a cambiare proprietà.

Secondo le ultime notizie che arrivano dall’Arabia Saudita, gli sceicchi sono interessati alla squadra italiana e sono pronti ad offrire 200 milioni di euro per acquistare il Torino da Cairo.

200 milioni per il Torino? Cairo ne chiede di più

Le ultime proteste dei tifosi hanno portato Cairo ad una riflessione. La squadra, reduce da una serie di risultati negativi con un solo successo nelle ultime nove partite, sta vivendo una fase calante con i supporter granata che hanno manifestato il loro dissenso verso l’attuale proprietà.

Cario, che da Milano continua ad intrattenere rapporti con tanti investitori, sta meditando riguardo il futuro del Torino che, ufficialmente, non è stato messo in vendita dal presidente di Rcs.

Da Riyad, però, arriva l’indiscrezione riguardo il possibile interesse arabo per l’acquisto del Torino. Cairo è pronto a valutare la possibilità di cedere la squadra ai sauditi: la richiesta parte da 250 milioni di euro. Qualcosa in più rispetto alla possibile offerta dei sauditi, che si aggira intorno ai 200. Non resta, dunque, che attendere l’evolversi della situazione con la svolta che potrà arrivare il prossimo anno.