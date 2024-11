Tentazione Dybala: una big lo vuole, la moglie ha già deciso

Quale futuro per Paulo Dybala? Ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano l’attaccante della Roma che è pronto a salutare già a gennaio. La moglie ha fatto sapere una cosa.

Una big ha messo nel mirino l’ex Juventus, che ha giocato la sua ultima partita da titolare lo scorso 31 ottobre. Da quel momento, solo problemi fisici per l’attaccante che è stato più tempo ai box che in campo.

Dybala per la Roma sta diventando un vero e proprio problema visto che i giallorossi, in questa fase particolare della stagione, stanno faticando e non poco senza il proprio numero 21.

Ecco perché, Ranieri spera di recuperarlo in fretta, altrimenti a gennaio è pronto fare a meno di Dybala che ha già ricevuto delle offerte importanti.

Svelate ultimissime in merito al trasferimento dell’attaccante della Roma che è finito nel mirino di una big. La moglie è d’accordo.

Ancora problemi per Dybala alla Roma. Il contratto, in scadenza a giugno 2025, può essere rinnovato automaticamente anche se da parte della società giallorossa c’è l’intenzione di fare a meno dell’argentino.

Intanto, Ranieri conta di recuperarlo per questo fine 2024 anche perché è consapevole della forza del calciatore che può essere l’arma in più della Roma per le prossime partite.

Chi vuole prendere Dybala?

Contro il Tottenham Dybala può partire titolare e riconquista spazio nella rosa giallorossa. Intanto, il futuro della Joya è tutto da scrivere.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Messaggero che ha fornito ulteriori dettagli riguardo il destino del calciatore che nelle ultime ore è stato accostato ad una big.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’agente continua ad avere delle interlocuzioni per portare via dalla Roma Dybala.

A sorpresa, anche il Boca Juniors si è inserito nella lista delle pretendenti per portare il giocatore in Argentina.

Quale futuro per Dybala?

Mancano otto partite, da almeno 45 minuti, per il rinnovo automatico di Dybala con la Roma. Intanto, Oriana Sabatina ieri ha parlato del desiderio di voler tornare in Argentina.

La moglie di Paulo ha gettato benzina sul fuoco anche perché le dichiarazioni sono arrivate in un momento particolare della stagione, con Dybala che continua ad essere al centro delle voci di mercato.

Dunque, a prescindere di come vada a finire la vicenda legata al prolungamento automatico, non è da escludere una separazione a fine stagione fra il giocatore e la Roma. Addio anticipato che potrebbe avvenire anche a gennaio se le cose non dovessero proseguire nel migliore dei modi.