Roma, allarme Dybala: Ranieri svela il vero problema

La Roma ricomincia da Claudio Ranieri che vuole riportare subito i giallorossi in alto ma le difficoltà sono tante: a partire da Paulo Dybala.

I giallorossi sono incappati una stagione tremenda fino a questo momento, con i problemi di gestione del gruppo che sono aumentati di settimana in settimana e hanno causato le difficooltà che la classifica presenta in questo momento. Contro il Napoli si proverà a ricominciare da zero, con la forza d’animo e l’esperienza di Claudio Ranieri ad aiutare il gruppo a uscire dal momento di crisi totale di questa prima parte di stagione.

I problemi della Roma riguardano principalmente anche Paulo Dybala che fisicamente non è al 100% ed ha avuto anche problemi a inizio stagione per la permanenza in giallorosso.

Roma, Dybala disponibile per Napoli? Le ultime

Nelle ultime settimane Paulo Dybala è stato fuori per infortunio e la sua assenza ha creato non pochi problemi all’attacco giallorosso, sempre più sterile e meno incisivo anche contro squadre di pari livello o addirittura inferiori. Alla conferenza stampa di presentazione, Claudio Ranieri ha ribadito la sua ferma volontà di puntare su Paulo Dybala, a prescindere dalla questione contrattuale e dai problemi con i Friedkin.

Dybala è in dubbio per Napoli-Roma anche si è allenato con la squadra e ha provato a smaltire tutti gli altri problemi fisici che si è portato con sé nell’ultimo periodo.

Secondo le ultime notizie relative alla Roma, Paulo Dybala ha problemi ben più seri che Claudio Ranieri ha svelato e che vuole risolvere il prima possibile.

Dubbio Dybala: risponde Claudio Ranieri

Giocherà Dybala contro il Napoli? Sarà titolare o partirà dalla panchina? Verrà convocato? Tutte domande poste in conferenza stampa poco fa a Claudio Ranieri che all’antivigilia della sfida al Napoli ha svelato la verità sulle condizioni dell’attaccante argentino.

“L’ho visto oggi per i primi 20 minuti. Lasciatemi parlare con lui e con il fisioterapista”, ha confessato Claudio Ranieri che ha confermato la precarietà delle condizioni fisiche del fantasista ex Juventus, ribadendo che “non so quanti allenamenti deve fare prima di stare bene“.

E a chi gli ha chiesto se quello di Dybala fosse più un problema mentale che fisico ha risposto dicendo che “sicuramente bisogna aiutare il ragazzo peché se tutto evidenzia che non c’è niente bisogna capire perché c’è il dolore“.

Dybala e anche Hummels in dubbio per Napoli

Non solo Paulo Dybala: anche Mats Hummels è in dubbio per la trasferta di Napoli. “Non voglio rischiare di perdere un giocatore come Dybala, abbiamo tre partite difficili e voglio capire quello che mi può dare“, ha concluso Ranieri sulle condizioni psico-fisiche del 21 giallorosso.

Anche Mats Hummels è in dubbio per un attacco influenzale che rischia di tenerlo ancora fuori per Napoli-Roma ma sulle condizioni del tedesco Claudio Ranieri è molto più tranquillo: “Hummels si è già allenato qualche giorno fa e mi lascia sereno di poter decidere come voglio“.