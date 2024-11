Roma: cambia il futuro di Paulo Dybala, la decisione è di Ranieri

Ci sono delle novità sul futuro alla Roma di Paulo Dybala. La scelta è stata presa dal neo allenatore Claudio Ranieri, ecco tutti i dettagli.

L’offerta araba è un lontano ricordo per Paulo Dybala che, di sicuro, non ha iniziato benissimo la stagione così come tutti i suoi compagni di squadra. L’arrivo di Claudio Ranieri, terzo allenatore a subentrare dopo De Rossi e Juric, potrà dare la svolta decisiva a tutto l’ambiente.

Intanto, nella Capitale continuano a circolare voci riguardo il futuro dell’attaccante argentino. Ecco le ultimissime in merito alla decisione di Ranieri sul futuro a Roma di Dybala.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a rilanciare la notizia riguardo i dettagli del colloquio andato in scena a Londra fra Claudio Ranieri e i Friedkin.

I proprietari, infatti, hanno indicato al mister la strada da seguire e in più hanno concesso carta bianca all’allenatore che nei prossimi mesi sarà il responsabile di tutta l’area tecnica.

L’obiettivo, nell’immediato, è quello di risalire in classifica e sistemare le cose dentro lo spogliatoio. Per il futuro, avrà pieni poteri anche riguardo le scelte in sede di calciomercato.

Quale sarà il futuro di Dybala alla Roma?

C’è anche il nodo Dybala da risolvere. Nel faccia a faccia con la proprietà, Ranieri ha parlato anche del futuro dell’argentino, che resta uno dei migliori della rosa dei giallorossi.

L’argomento Dybala, dunque, è stato affrontato con i Friedkin che hanno dato il via libera all’eventuale rinnovo di contratto, che avverrà in automatico tra 7-8 partite da 45 minuti del giocatore.

Ranieri avrà carta bianca per quanto riguarda la gestione dell’attaccante argentino. Non gli sarà data nessuna restrizione e potrà utilizzare a suo piacimento il calciatore, che resta fondamentale per la rinascita dei giallorossi.

Roma: ufficializzato Ranieri, futuro da dirigente per l’allenatore

E’ arrivato il comunicato ufficiale da parte della Roma, nel quale è stato ufficializzato Claudio Ranieri come nuovo allenatore. Nella nota stampa è stato indicato anche il futuro ruolo del mister che, infatti, dopo la parentesi in panchina dei prossimi mesi, sarà il consulente della proprietà americana.

Un punto di riferimento, dunque, anche in vista del futuro con Ranieri che avrà un ruolo dirigenziale di primissimo livello riguardo le scelte sportive del club, tra i quali anche la scelta del futuro allenatore.

Inoltre, sarà decisivo anche per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala che potrà rinnovare il contratto in automatico se raggiungerà 7-8 partite da 45 minuti.