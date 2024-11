Ranieri alla Roma: contratto alla De Rossi, circola una voce

Venditti ci canta degli amori che non finiscono e poi ritornano ed è sicuramente il caso di Sir Claudio Ranieri in Capitale.

Alla Roma fa ritorno per la terza volta il tecnico che ha un legame troppo forte con il club giallorosso tant’è che per Ranieri, la chiamata che è arrivata, ha permesso al tecnico di prendere il primo volo per Londra, con l’intenzione di accordarsi con i Friedkin.

Un colloquio, quello tra le parti, che non ha visto impedimenti. Perché quando si tratta della Roma, non c’è contratto che tenga. Un contratto però che potrebbe essere “alla De Rossi”, stando a quel che riportano i media in Capitale. Per Sir Claudio Ranieri si può fare uno sforzo, legando ancora di più il suo nome al club capitolino.

Roma: Ranieri come De Rossi, accordo sul contratto

Non ha avuto esitazioni. Lo spiegò già in passato che “quando la Roma chiama” non si dice di no. Troppo l’amore, incondizionato, da parte di Claudio Ranieri verso la squadra a Trigoria tant’è che adesso che hanno bisogno di lui, non ci ha pensato su due volte e ha accettato subito la proposta. Al di là del contratto, al di là dei soldi, al di là degli accordi che però poi sono arrivati.

I soliti, per un traghettatore. Perché Ranieri sa di esserlo, sa di essere l’uomo giusto al momento giusto, per il tempo giusto. Però poi ci sono le sensazioni, quelle che i Friedkin hanno avuto quando nei colloqui c’è stato davanti a loro un uomo pronto a dare tutto per la Roma.

E allora, così come accaduto con De Rossi, perché escludere le ipotesi future? Al momento saranno sei mesi, poi niente si esclude qualora dovesse andare tutto per il verso giusto, su un contratto che va ad allungarsi. Ma magari non solo per la panchina, ma pure per un ruolo diverso, che lo legherà poi a vita con la Roma.

È fatta, Ranieri torna alla Roma: quando dirigerà il primo allenamento

Secondo quanto fa sapere Fabrizio Romano, che ha annunciato col suo “Here We Go” il ritorno di Claudio Ranieri alla Roma, il primo allenamento a Trigoria ci sarà domani. Ranieri lavorerà a partire da giovedì, per dare uno scossone all’ambiente giallorosso, nella speranza di riportare i tifosi a schierarsi assieme ai calciatori che hanno da farsi perdonare un bel po’ di cose.

Contratto a lungo termine? Spunta un’ipotesi a Roma

Circola un’ipotesi, tra le voci a Roma, sul futuro di Claudio Ranieri. Perché il tecnico della Roma, che ben presto sarà ufficializzato dal club, potrebbe vedere il suo contratto allungarsi e finire con un ruolo in dirigenza, al termine degli accordi che saranno sicuramente fino al 30 giugno 2025, per il ruolo di allenatore della Prima Squadra.