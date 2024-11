Serie A, contatto con Ten Hag: lo hanno scelto, subito in panchina

Erik Ten Hag ha appena salutato il Manchester United con esonero e occhio a quelli che sono i contatti registrati in Serie A.

Ci sono dei precedenti che vedono l’ex allenatore dell’Ajax che, ai tempi di De Ligt e dell’Ajax che riuscì a incantare tutti in Champions League – e la Juve ne pagò le spese -, accostato alla Serie A, prima ancora della sua esperienza vissuta al Manchester. E altri contatti che sono arrivati proprio in questo periodo complesso che ha vissuto ai Red Devils, consapevole che non sarebbe durata poi ancora per molto.

Tant’è che alla fine, il club di Premier League ha scelto di esonerare l’olandese, per poi andare sul nome di Ruben Amorim. Adesso per Erik Ten Hag, tra i nomi più importanti del mercato degli allenatori svincolati, le voci sono legate anche ad un futuro in Serie A. E all’estero svelano i contatti.

Serie A, Ten Hag tra le ipotesi: la notizia dall’estero

Ci sono due club in Serie A, tra le principali big del nostro campionato, che possono cambiare guida tecnica. La notizia arriva dall’estero, in merito alla possibilità di ripartire subito per il tecnico olandese, scelto da una delle corazzate che giocano la Champions League, secondo quanto viene svelato nel corso di questo pomeriggio.

In precedenza e anche in ottica futura, Erik Ten Hag figura tra le possibili idee di non solo una squadra italiana, bensì due.

Ten Hag infatti è il nome possibile per il futuro sia del Milan che della Roma. Da una parta Fonseca che potrebbe completare questa stagione per poi dire addio e dall’altra Claudio Ranieri che sicuramente, alla fine di quest’annata, saluterà il club capitolino per farsi da parte dopo l’avventura da traghettatore vissuta nel ritorno in Capitale.

Ten Hag, futuro in Serie A: la destinazione

La destinazione potrebbe essere italiana per l’ex United. Dopo le voci che lo riguardavano per la Juventus, che alla fine ha scelto Thiago Motta, Erik Ten Hag potrebbe fare al caso del progetto tecnico di una delle top squadre italiane. Separandosi da Fonseca, tra i candidati del Milan per ciò che arriva dopo il portoghese, c’è proprio l’allenatore ex United. Oltretutto, Ten Hag piace anche alla Roma. La sensazione è che, qualora dovesse aspettare, non tornando subito in panchina, le possibilità di vederlo in Italia nel 2025/2026 sono alte.

Ultime su Ten Hag: esonero in vista e scelta in panchina

Fanno sapere dalla Germania che, di fronte al possibile esonero del proprio allenatore, il Lipsia potrebbe mettere le mani nell’immediato su Erik Ten Hag. Il tecnico olandese potrebbe approdare subito sulla panchina del club di proprietà della Red Bull, beffando così, a quel punto, le società italiane che lo vorrebbero per il futuro.