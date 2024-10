Esonero Ten Hag, il Manchester Utd ha scelto il nuovo allenatore

Brutte notizie per Erik Ten Hag, perché ormai è scaduto il tempo al Manchester United per l’allenatore olandese che è pronto ad essere esonerato per un nuovo allenatore.

Situazione difficile da gestire questa ora per il tecnico che deve fare i conti con un nuovo cambio perché ci sono aggiornamenti importanti che riguardano quello che può essere l’esonero di Ten Hag e la scelta del nuovo allenatore.

Attenzione al colpo di scena che può arrivare proprio nelle prossime ore perché adesso Tuchel che era uno dei favoriti è stato scelto dall’Inghilterra e per questo restano meno nomi a disposizione per il nuovo allenatore del Manchester United.

Ora c’è la svolta pronta per uno degli allenatori che è pronto ad essere chiamato dal Manchester United per approdare in panchina con la missione di cercare di stravolgere completamente il futuro del club che deve cercare di ottenere qualcosa di importante per il futuro dopo aver deluso totalmente in questi anni in Premier League e non solo.

Anche con Ten Hag in panchina le cose non sembrano migliorate e per questo motivo che può arrivare ora l’esonero dell’allenatore da un momento all’altro.

Esonero Ten Hag: il Manchester United ha scelto

Da inizio stagione già che si parla del possibile esonero di Ten Hag con il nuovo allenatore che può arrivare da un momento all’altro. Perché sono diversi i nomi finiti nel mirino del club inglese per cercare di dare una svolta in positivo a questa situazione. Ora occhio a quello che può accadere da un momento all’altro.

Sono diversi i nomi degli allenatori già preallertati e che possono portare una svolta per il Manchester United perché ci sono ora delle nuove notizie che riguardano proprio la scelta che può arrivare da un momento all’altro per Ten Hag che rischia l’esonero dal club dei Red Devils.

Una situazione difficile ma pronta al cambiamento, perché dall’Inghilterra fanno sapere che il proprietario del Manchester United ha perso la pazienza e ora prepara l’esonero di Ten Hag per scegliere il nuovo allenatore.

Sono diversi i nomi finiti nel mirino del club inglese tra gli allenatori disponibili e ci sono Allegri, Xavi, Terzic ma più di tutti quello di Southgate che può diventare il nuovo allenatore del Manchester United dopo l’esonero di Ten Hag.