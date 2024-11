Ritorno in Serie A per Baggio: spunta l’ipotesi, ruolo prestigioso

Può tornare “domenica” in Serie A, non per il ritorno in campo, perché i tempi sono andati, ma per il ritorno in Serie A di Roby Baggio.

Uno dei più grandi della storia del calcio, leggenda italiana e Pallone d’Oro, come ipotesi sul ritorno in Serie A in quello che sarebbe per lui un ruolo inedito.

“Marmellata 25” di Cesare Cremonini rimpiange un po’ quello che è il calcio dei tempi proprio di Roberto Baggio. Un calcio che in Serie A, si spera di rivedere proprio con il “Divin Codino”, secondo l’ipotesi col nuovo ruolo per l’ex leggenda italiana.

Baggio in Serie A: spunta l’ipotesi sul ritorno

Sono settimane calde in merito alla posizione interna che potrebbe vedere rilanciato il calcio italiano attraverso il nome di uno dei grandi del passato. Si è parlato di Alex Del Piero come presidente della FIGC, ma c’è chi non è convinto della sua posizione, con altri orizzonti che potrebbe vedere il calcio italiano.

Tra questi, quello legato ad altri nomi, ma sempre provenienti dal calcio italiano che hanno visto pagine di storia scritte e impresse nella memoria dei tifosi della Nazionale e non solo.

Ne parla apertamente Carlo Alvino, giornalista noto nel napoletano, a Radio Kiss Kiss. Nel corso del suo intervento all’emittente radiofonica ne parla apertamente: vuole, come diversi tifosi del calcio italiano, Roberto Baggio alla guida della FIGC. Sarebbe con il “Divin Codino” la svolta che il calcio italiano cerca.

Serie A, ritorno di Baggio: le ipotesi sul nuovo ruolo in Italia

Quelle che seguono, sono le dichiarazioni sulle volontà da parte del calcio italiano di riaccogliere Roberto Baggio, in un ruolo in particolare per il “Divin Codino” in Serie A. Ecco cos’ha detto il giornalista Carlo Alvino, sull’ipotesi per l’ex leggenda del calcio italiano e mondiale: “Del Piero come presidente in Serie A non mi piacerebbe. Vorrei più una figura rappresentativa come Roberto Baggio. Del Piero inevitabilmente ha un passato “marchiato” e non mi piacerebbe. Rappresenta inoltre quell’essere democristiano, che vuole accontentare tutti senza accontentare nessuno. No, preferisco Baggio. Mi piacerebbe anche uno come Maldini o come Fabio Cannavaro”.

Ultime in Serie A: chi sarà il nuovo presidente? Le suggestioni oltre Baggio

La suggestione per il nuovo presidente in Serie A, è quella di vedere un ex numero 10 del calcio italiano o comunque una leggenda della nostra Nazionale, come nuovo presidente al posto di Gravina. La principale suggestione è quella di Roberto Baggio, figura iconica del calcio italiano. Ma occhio anche alle posizioni di Buffon, Del Piero appunto, oltre a Maldini.