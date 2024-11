Juventus: Del Piero sta tornando, svelato il nuovo ruolo

Ritorno a sorpresa per Alessandro Del Piero, che torna protagonista nel calcio italiano. Arrivano nuove indiscrezioni riguardo il futuro dell’ex attaccante della Juventus.

Del Piero non ha mai nascosto il desiderio di ritornare in bianconero con un ruolo in società. Purtroppo, a causa di varie vicissitudini, le strade fra l’ex capitano e la Vecchia Signora non si sono più incrociate.

Adesso, per Del Piero si fa largo una pista clamorosa che potrebbe cambiare il destino di Pinturicchio: ecco tutti i dettagli sul nuovo incarico.

Emergono delle novità in merito al nuovo ruolo di Alessandro Del Piero che sta lavorando, a fari spenti, in vista del 2025.

Ipotesi suggestiva che conferma le ambizioni da parte dell’ex capitano che vuole tornare protagonista nel calcio italiano.

Infatti, come altri suoi ex compagni di squadra, che dopo il ritiro stanno facendo carriera da allenatori, dirigenti o procuratori sportivi, per De Piero si fa largo un’altra ipotesi ancora più importante, che può segnare per sempre il suo futuro.

Quale incarico per Alessandro Del Piero?

Non sarà la Juventus nel destino di Del Piero. Infatti, non ci sono margini per un auspicato ritorno in bianconero dell’ex capitano, che è stato messo da parte anche dalla nuova dirigenza.

Nonostante l’affetto e il legame indissolubile con la Juve, per Del Piero non è mai arrivata una proposta per ritornare nel club in cui ha scritto la storia. Ecco perché ha deciso di intraprendere altre strade per il futuro. Una di questa è davvero clamorosa e potrebbe creare non poche polemiche.

Infatti, secondo le ultime notizie, pare che Del Piero sia intenzionato a sostituire Gravina alla presidenza della Figc.

Del Piero al posto di Gravina: rivoluzione in Figc

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, può essere Alessandro Del Piero il candidato a sorpresa per diventare nuovo presidente della Figc.

L’ex capitano della Juventus ha ricevuto degli attestati di stima e sta riflettendo riguardo questo incarico. Alcune componenti tecniche e tanti club stanno portando avanti questa idea di nominare come prossimo presidente della Federcalcio Del Piero.

La candidatura dell’ex attaccante della Juventus, che ha vinto il Mondiale con l’Italia nel 2006, potrebbe cambiare gli attuali equilibri del calcio italiano. Le prossime elezioni sono fissate per il prossimo 3 febbraio 2025. Gravina non ha ancora deciso riguardo la sua ricandidatura, intanto si muovono i fili sul successore e sulla personalità che potrebbe ricoprire questo incarico importante. Del Piero è in lizza e potrebbe essere uno dei papabili per guidare il calcio italiano per i prossimi anni.