Ritorno alla Juventus: Del Piero rompe il silenzio

Ritorno alla Juventus per Alessandro Del Piero? L’ex capitano rompe, finalmente, il silenzio e dice la sua rispondendo alle speculazioni riguardo il suo accostamento ai bianconeri.

Si è sempre parlato e discusso di un ritorno di Del Piero alla Juventus, nelle vesti di dirigente o ambassador. Una figura come quella di Pinturicchio può dare tanto all’intero ambiente, che non ha mai dimenticato il capitano di sempre.

Ecco le parole rilasciate da Alessandro Del Piero che ha detto la sua riguardo questo argomento, tanto caro ai tifosi bianconeri.

Dopo Chiellini, è previsto un altro grande ingresso all’interno dell’area dirigenziale della Juventus?

I tifosi sognano, da sempre, il ritorno di Alessandro Del Piero che è fra quelli che incarna più di tutti la juventinità che i tifosi vogliono vedere. Il suo legame con la proprietà è sempre stato di alti e bassi.

Del Piero alla Juventus? I motivi dietro la decisione del club

Nuovi aggiornamenti riguardo l’eventuale ritorno di Del Piero alla Juventus.

Un desiderio da parte della tifoseria che vuole all’interno del club figure che hanno scritto la storia recente del club. Per il momento, però, non c’è stato nessun approcco con l’ex attaccante, campione del Mondo con l’Italia nel 2006 e legato in maniera profonda ai colori bianconeri.

Quella di Alessandro Del Piero è una figura troppo ingombrante per il management attuale. L’ex capitano, infatti, rischia di essere più un problema che una risorsa per il club.

Ecco perché la proprietà ha sempre deciso di puntare su altri profili, considerati sempre vicini alla Juventus. Prima Nedved, nell’era Agnelli, e adesso Chiellini. Intanto, De Piero ha deciso di sfogarsi e dire la sua su questo argomento.

Del Piero torna alla Juventus? Ultimissime notizie

Nel corso del format ‘Federico Buffa Talks’, Alessandro Del Piero ha ripercorso la sua carriera nel giorno del suo compleanno in cui festeggia i 50 anni.

L’ex capitano dei bianconeri si è soffermato anche sul futuro e non ha nascosto il suo desiderio. Rispondendo ad una domanda sul ritorno alla Juventus, Del Piero si è lasciato andare.

Ecco le sue dichiarazioni.

“Penso che all’interno di un management societario debba esserci una o più di una persone che abbia partecipato a scrivere la storia del club. Potrebbe ricoprire diverse mansioni. Il mio legame con la Juventus rimane bello come lo era da calciatore e nessuno potrà mai cambiarlo”.