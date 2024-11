Polveriera City, la Juve ne approfitta: il colpo a gennaio

“La lista nera di Guardiola”, la chiamano così, quella che porterà a diverse cessioni nell’immediato dal Manchester City. E il futuro è in Serie A.

Occasioni di calciomercato senza precedenti, considerando il valore di mercato che va a calare drasticamente, nell’opportunità per la Juventus di prendere il calciatore del Manchester City che fino a pochissimo tempo fa, aveva un prezzo fuori dalle possibilità dei club italiani.

La Juventus, oltretutto, ha urgente bisogno di piazzare un colpo in quella posizione di campo, considerando l’emergenza infortuni che obbliga i bianconeri a stravolgere tutto attraverso il calciomercato, visti gli infortuni sia di Bremer che di Cabal. Dall’estero, svelano cosa succederà, nell’opzione doppia e low cost che si presenta per i bianconeri.

Calciomercato Juventus: Guardiola può mandarli in Serie A

Dall’estero svelano quella che è la lista nera di Pep Guardiola, tecnico che si è presentato graffiato in testa ai microfoni nel post-partita di City-Feyenoord, nelle assurde immagini che si sono mostrate in diretta e che ha giustificato come “reazione autolesionista” dopo quanto ha visto in campo.

Ma la verità è che poi negli spogliatoi pare abbia alzato eccome la voce. Perché ci sono alcuni calciatori che, già a gennaio, possono dire addio al City.

E da Manchester fanno sapere che sono ben cinque gli indiziati a salutare, con la possibilità di vedere due di questi in Serie A, con la maglia della Juventus, nella prossima stagione.

Juventus, occasione dal City: il colpo può essere doppio

Secondo quanto svelano dall’Inghilterra, i media britannici, dal Manchester City arriverebbe l’occasione per la Juventus perché Pep Guardiola avrebbe fatto fuori alcuni dei propri storici fedelissimi. Si tratta sicuramente di Akanji e Walker, calciatori che finiranno out dalle scelte future del City e che potrebbero essere venduti già a gennaio. Entrambi piacciono alla Juventus, club che ha urgente bisogno di piazzare il colpo in difesa, non solo più al centro e con Bremer out fino alla fine di questa stagione, ma anche per l’infortunio di Juan Cabal.

Ultime Juventus: l’arrivo dal City befferebbe l’Inter

La beffa all’Inter arriverebbe qualora la Juventus dovesse piazzare il colpo che porta ad Akanji. Il centrale svizzero doveva arrivare a zero, prima dell’arrivo di Acerbi. A distanza di tempo, per quanto dimostrato e fatto al City, l’ex Borussia Dortmund ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. E adesso, dopo i rumors in passato, potrebbe finire alla Juventus che, a gennaio, ha urgente bisogno di piazzare il colpo in difesa.