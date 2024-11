Milan, esonero Fonseca: fissata la data, il sostituto è già pronto

Come un fulmine a ciel sereno, in casa Milan continua a tenere banco il futuro di Paulo Fonseca. L’allenatore non convince i tifosi e in società si iniza a pensare al successore. Ecco tutti i dettagli sul ribaltone che potrebbe avvenire molto presto.

Dubbi e perplessità sul destino del portoghese, che anche ieri ha vinto con non poche difficoltà contro lo Slovan Bratislava. Un successo importante, arrivato in Champions League, che ha creato non poche polemiche all’esterno con l’ambiente rossonero che s’è messo di traverso contro l’allenatore.

Una situazione insostenibile anche per la società che sta valutando attentamente la situazione in vista del futuro con Fonseca che rischia, ancora una volta, l’esonero dal Milan.

A fare il punto della situazione, in merito alle prossime mosse della società, è il portale specializzato calciomercato.com che ha informato i tifosi riguardo le intenzioni del club sull’eventuale esonero dell’allenatore del Milan Paulo Fonseca.

La società ha già fissato una deadline con la squadra che, adesso, dovrà dare delle risposte. Di certo, la fragilità viste in fase difensiva contro il Bratislava hanno creato non poche perplessità all’interno del club con il Milan che è apparso poco attento durante la vittoria per 3-2 contro il modesto Slovan.

Perché Fonseca rischia l’esonero dal Milan?

Proseguono le speculazioni riguardo il ribaltone in panchina per il Milan, che si sta guardando intorno per valutare la possibilità di sostituire Fonseca con un altro allenatore.

La vittoria in Champions League non ha frenato le voci sull’addio di Fonseca, che continua ad essere al centro delle voci di mercato con i tifosi che chiedono la sua testa.

Il rendimento in campionato non è positivo. Ecco perché per la società, al di là dei successi in Champions League, la priorità è raggiungere almeno il quarto posto in classifica.

Fosenca deve ribaltare la situazione in campionato se vuole tenersi la panchina del Milan. Ad oggi, infatti, il settimo posto preoccupa e non poco la società che ha posto la qualificazione alla prossima Champions League come obiettivo minimo, da non fallire. Saranno decisive, dunque, le prossime partite che serviranno ai rossoneri per tentare il recupero in classifica.

Chi può sostituire Fonseca al Milan?

I nomi sono sempre gli stessi. C’è Massimiliano Allegri sullo sfondo, che è il profilo d’esperienza utile ai rossoneri: l’usato sicuro che può portare alla squadra la solidità difensiva necessaria per risalire in campionato. L’ex Juventus è pronto al ritorno ma per concretizzare ciò servirà un incastro particolare. Non sarà immediato, dunque. Di certo, la certezza è che a fine stagione saranno fatte tutte le riflessioni del caso su Paulo Fonseca, che dovrà essere bravo ad allontanare le voci e tenersi cara la panchina rossonera..