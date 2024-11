Juventus, colpo di Giuntoli: incontro con l’agente, arriva in prestito

Ci sono degli aggiornamenti di calciomercato relativi ai prossimi acquisti della Juventus. Ecco le ultimissime in merito al colpo in attacco.

In trasferta a Birmingham, la Juventu sarà protagonista questa sera contro l’Aston Villa. Il viaggio in Inghilterra sarà utile a Cristiano Giuntoli che ha diversi appuntamenti in agenda.

Non è da escludere, infatti, un meeting con alcuni dirigenti inglesi o intermediari di mercato per discutere dei giocatori che sono in orbita Juventus per il mercato di gennaio 2025.

Alla ricerca di un difensore centrale, la società conta di chiudere anche per l’arrivo di un nuovo jolly offensivo che può arrivare ad un prezzo ragionevole oppure in prestito: ecco le ultime novità su questa operazione.

Dicembre sarà il mese della verità per il calciatore che è pronto a tornare in Italia per vestire la maglia della Juventus. Il confronto con l’agente è già in programma con l’entourage che, successivamente, avrà modo di confrontarsi con il club per stabilire il futuro dell’attaccante.

Ci sono varie indiscrezioni che riguardano il giocatore che è un pallino di Giuntoli e Thiago Motta. La possibilità di vederlo alla Juventus, nella seconda parte di stagione, è davvero concreta.

Occasione Juventus: arriva la svolta grazie all’agente

A fare il punto della situazione, su questa trattativa di mercato, è l’edizione odierna di Tuttosport che informa i tifosi dell’andamento dell’affare che può andare in porto prossimamente.

C’è la volontà, infatti, di tornare protagonista in Serie A con il giocatore pentito della scelta Manchester United. Il rendimento in Premier è stato deludente, ecco perché anche grazie all’arrivo di Amorim, si aprono le porte ad un trasferimento alla Juventus.

Giuntoli è pronto ad accogliere Zirkzee alla Juventus, che può arrivare con la formula del prestito.

Zirkzee alla Juventus?

La Juventus sta monitorando la situazione di Joshua Zirkzee, che è in rotta con il Manchester United. Attualmente, infatti, è stato rilegato a riserva ed è per questo motivo che potrebbe fare le valigie a gennaio.

I bianconeri sono pronti ad accogliere l’olandese, che con Thiago Motta a Bologna ha fatto cose straordinarie. Prima di Natalew è previsto un incontro con Kia Joorabchian, agente dell’ex Bayern Monaco.

Si tenterà un accordo con i Red Devils che di sicuro non vogliono regalare Joshua. Ecco perché le parti ragionano per un prestito secco, senza inserire alcuna cifra per il riscatto.