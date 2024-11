Contatto per Zirkzee: si può chiudere subito per il ritorno in Serie A

Dopo l’ultima partita del Manchester United, pare sempre più concreto l’affare che porta al ritorno in Serie A di Joshua Zirkzee.

Il talento olandese non si è mai espresso in Premier League e adesso, con Ruben Amorim che lo ha pure criticato pubblicamente, le cose sembrano totalmente finite ed interrotte con i Red Devils. Joshua Zirkzee è pronto a salutare, lo farà praticamente nel corso di questo inverno quando a gennaio e nel calciomercato di riparazione, saluterà il club inglese.

Non continuerà la sua esperienza in Premier League dopo il passaggio che lo aveva convinto a firmare nonostante la mancata Champions League del club inglese, al fine di giocare per una big del calcio europeo, salutando il Bologna. Ma attenzione, perché il ritorno in Serie A andrebbe a consumarsi, secondo quanto annunciato in mattinata da uno dei principali quotidiani italiani, che ha svelato il contatto odierno che porta al tentativo si chiusura immediata dell’affare che lo riporta in Italia.

Calciomercato: ritorno di Zirkzee in Serie A, il contatto

Ci sarebbe il contatto da registrare, tra il club italiano e Joshua Zirkzee. Lo svelano i media italiani che, nel corso di questa mattinata, svelano le ultime notizie di calciomercato in merito all’affare che riporterà l’olandese in Italia.

Ritorno in Serie A per Zirkzee che è l’occasione di calciomercato non solo per la Juventus, ma per diversi club italiani.

La certezza, ad oggi, è che Zirkzee lascerà il Manchester United e lo farà subito a gennaio. Da capire se in prestito o a titolo definitivo, definendo le cose già nell’immediato. Contatti che Giuntoli avrebbe, per la Juventus, già nel corso di questo turno di Champions League perché la Juve, che parte in Europa con destinazione Inghilterra, farà tappa proprio per avere primi contatti diretti con il club di Manchester, al fine di piazzare il colpo Zirkzee.

Contatto per Zirkzee: la destinazione italiana nel ritorno dell’olandese

Dopo aver già avuto contatti con Zirkzee, adesso la Juve tenta l’assalto allo United. Ne parlano da Il Corriere dello Sport dove svelano che la Juventus ha individuato in Joshua Zirkzee l’attaccante che vorrà da gennaio, accontentando Thiago Motta su quella che è la vera alternativa a Dusan Vlahovic, calciatore che ha convinto poco o nulla fino a questo momento, nell’attacco dell’italo-brasiliano.

Juventus o Napoli: la scelta di Zirkzee

Ci sono diverse soluzioni per Zirkzee, calciatore olandese che piace non solo alla Juventus, ma anche al Napoli. Soltanto che la Juve risulterebbe in vantaggio considerando che i bianconeri si muoveranno prima rispetto al Napoli che, ancora “costretti” dalla situazione Osimhen, dovranno scegliere cosa fare col prossimo centravanti al posto di Lukaku o comunque con i soldi che arriveranno da tale operazione in uscita.