Dumfries, ufficiale la firma: cambia tutto, il sostituto dall’Aston Villa

Cambia tutto sul calciomercato, come comunicato dall’Inter nel corso di questo pomeriggio, sul futuro di Denzel Dumfries.

Nero su bianco, ha firmato gli accordi Denzel Dumfries, nell’annuncio ufficiale apparso oggi sul sito del club. E questo, cambia inevitabilmente le cose per il futuro, con la possibilità di vedere il sostituto all’Inter, in un nome già preciso.

Arriverebbe dall’Aston Villa il nuovo calciatore per l’Inter, così come si era vociferato nell’ultimo periodo. Uno dei volti noti della Premier League e del club che in questo turno di Champions League affronta l’italiana Juventus nel girone unico della prima fase della stessa competizione, potrebbe finire in Serie A e giocare per l’Inter.

Calciomercato: l’annuncio ufficiale su Dumfries

Nel corso di questo pomeriggio e all’indomani del primo posto in Champions League, è arrivato l’annuncio ufficiale sulla firma di Denzel Dumfries.

Erano circolate diverse voci di calciomercato legate all’addio dai nerazzurri, ma alla fine si è legato più di prima all’Inter, l’esterno olandese che resterà i nerazzurro per altri quattro anni.

La scadenza è stata cancellata e poi rinnovata, con il calciomercato che adesso cambia radicalmente per i nerazzurri, visto che l’esigenza di acquistare post-cessione di Dumfries, non c’è più. Ma c’è un calciatore che stuzzica Ausilio e Marotta, nell’idea di prenderlo dall’Aston Villa che sfiderà la Juventus, questa sera, in Inghilterra.

Il comunicato dell’Inter sulla firma di Dumfries

Quello che segue, è il comunicato ufficiale dell’Inter, sul rinnovo del proprio esterno olandese: “FC Internazionale Milano annuncia di aver trovato un accordo con Denzel Dumfries riguardo il prolungamento degli accordi contrattuali. Il calciatore classe ’96 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028”.

Stando a quelle che sono le cifre, nel dettaglio, Dumfries va a guadagnare adesso una cifra superiore rispetto alla precedente, con la durata del contratto che cambia, ma non solo. Prima percepiva circa 2,5 milioni di euro a stagione, mentre adesso passa a 4 milioni di euro che saranno netti, all’anno. L’ex PSV può sorridere perché, attraverso il Decreto Crescita, è stato possibile portare all’aumento del suo ingaggio.

Il sostituto di Dumfries arriva dall’Aston Villa

Non ci saranno operazioni da 20 o 30 milioni di euro, adesso, per sostituire Denzel Dumfries. Si era vociferato, tempo fa, dell’attenzione che l’Inter stava ponendo nei riguardi di Kosta Nedeljkovic. L’esterno dell’Aston Villa, giovane serbo, è uno dei migliori giovani del panorama calcistico in Premier League. Gioca come terzino destro nell’Aston Villa di Unai Emery e potrebbe fare al caso dell’Inter, come sostituto però di Dumfries, e non come titolare al suo posto. Un colpo per il presente sì, ma soprattutto per il futuro.