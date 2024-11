Nuovo ribaltone in panchina: già incontrato il nuovo allenatore

Il complicato momento storico che sta attraversando la squadra potrebbe portare la dirigenza a prendere presto una decisione importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, si starebbe seriamente valutando l’esonero dell’allenatore, che oramai non avrebbe più scuse dopo i terribili risultati di questo primo trimestre di stagione. Due sono le cose: o si cambia immediatamente marcia cominciando ad ingranare a dovere, o lo scenario rappresenterebbe essere l’unico scenario possibile per cercare di quantomeno cercare di dare una svolta per salvare il salvabile di una stagione che rischia di scrivere, in negativo, la storia del club.

Nel frattempo, per evitare di farsi trovare impreparata, la società avrebbe già avuto dei contatti, con tanto di incontro, con quello che dovrebbe e potrebbe il nuovo allenatore della squadra.

Nuovo ribaltone in panchina: esonero deciso

Il calciomercato degli allenatori concionai a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, soprattutto in Italia, dove nelle prossime ore ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

La società non sarebbe mai voluta arrivare a questo, ma l’ultima sconfitta in campionato l’ha difatti messa spalle al muro costringendola ad iniziare a valutare l’operato del tecnico, che ora rischia seriamente l’esonero. O la squadra cambia atteggiamento e migliora i risultati, o non c’è altra soluzione che cambiare guida tecnica per cercare di dare una scossa importante non solo ai giocatori, ma proprio all’ambiente, preoccupato per quello che potrebbe essere il destino nefasto della formazione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di trivenetogoal.it, la Triestina potrebbe presto esonerare Pep Clocet, che nelle 6 partite alla guida della formazione friulana ha collezionato appena due punti. A confermare queste voci il fatto che gli Alabardati avrebbero addirittura anche già incontrato il nuovo allenatore, profilo d’esperienza che non aspetta altro che l’esonero del collega per rispondere alla chiamata, firmare il suo nuovo contratto e cercare di rialzare una società storica come la Triestina.

Scelto anche il nuovo allenatore: c’è stato un incontro

Pep Clocet ha le ore contate alla guida della Triestina. La sconfitta nell’ultimo weekend di Serie C potrebbe costare l’esonero dell’allenatore degli Alabardati, che a quanto pare avrebbero le idee abbastanza chiare su chi andare a puntare per cercare di ripartire.

Secondo quanto raccontato da trivenetogoal.it, infatti, la società friulana potrebbe affidare la panchina della squadra ad Attilio Tesser, allenatore con il quale il direttore sportivo Delli avrebbe addirittura anche già avuto un incontro nelle scorse ore. È dunque una questione di tempo prima che la Triestina cambi ancora una volta guida tecnica in questa stagione, nella speranza che questa, però, sia la volta buona.