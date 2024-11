Esonero in Serie A dopo la Champions: pre-allertato il tecnico

Il calciomercato degli allenatori non si ferma mai e ce n’è uno pronto al grande ritorno in Serie A in caso di esonero.

Ritorno che potrebbe consumarsi nel corso di questa settimana, col tecnico a rischio esonero a causa di una situazione complessa e che potrebbe vedere il cammino in Champions League complicarsi.

Una sorta di “ultima spiaggia” per l’allenatore chiamato ad invertire quella che è la tendenza attuale, nella possibilità di vedere finita la sua avventura dopo gli alti e bassi vissuti in questa prima parte di stagione. E, secondo i rumors, pre-allertato già un tecnico chiamato ad intervenire, probabilmente nell’immediato, in caso di necessità.

Esonero possibile: pronto un ritorno in Serie A dopo la Champions

Non è da escludere, visti i trascorsi, l’esonero in Serie A per gli alti e i bassi in questa stagione. Oltretutto, la prestazione del club che ha portato ai fischi inevitabili dell’intero stadio, pare non sia piaciuta neppure alla società, che sta valutando ancora una volta la sua posizione.

L’allenatore non ha il posto fisso e, nonostante qualche sprazzo di cosa buona fatta, le voci che circolano sul suo esonero sono sempre tra le voci di calciomercato, con due allenatori italiani che si giocherebbero il posto in panchina, per il grande ritorno in Serie A.

Si tratta di Allegri o di Sarri, uno tra i due che potrebbe prendere il posto di Paulo Fonseca di fronte ad una possibile debacle con lo Slovan Bratislava, che porterebbe inevitabilmente all’esonero. La scelta annunciata di non far giocare probabilmente Leao, spinge la società a chiedersi poi se sarà giusto o meno continuare a puntare su Fonseca che, in Champions League ad eccezione della vittoria fatta con il Real Madrid, non se la passa poi così bene, con la qualificazione che è a rischio.