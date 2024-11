Non solo Vlahovic, maxi-emergenza Juve: così cambia il mercato

Per la Juventus è l’annata nera degli infortuni, perché la situazione non riguarda soltanto Dusan Vlahovic e gli altri due lungodegenti.

Perché adesso le attenzioni sono sul serbo, sì, ma non va dimenticato che c’è un doppio lungo stop con stagione finita sia per quanto riguarda Bremer che per quanto riguarda Cabal.

Entrambi, che hanno acceso l’esigenza della Juventus di piazzare colpi importanti per il calciomercato, non sono gli unici calciatori coinvolti in quella che è diventata una maxi-emergenza interna alla rosa. Thiago Motta, nel giorno di vigilia di Aston Villa-Juventus, si trova costretto ad alcune scelte particolari, perché non può neppure “attingere” dalla Juve Next Gen per l’emergenza totale che ha nel ruolo di attaccante, visto pure l’infortunio di Mancini dalla formazione di Serie C.

Maxi-emergenza Juventus: non solo Vlahovic

Non solo Vlahovic, lo spiegano da Tuttosport, con la maxi-emergenza che riguarda la Juve. Il calciomercato dei bianconeri prenderà una piega diversa perché considerando la situazione Milik che, è tornato ad allenarsi sì, ma vede ancora dei problemi sul suo stato di forma, l’infortunio di Vlahovic ha scoperchiato il cosiddetto vaso di Pandora, portando la Juve a delle riflessioni: c’è bisogno di un nuovo attaccante.

Se da un lato Vlahovic poteva non bastare più, ma solo per una questione di rendimento, adesso non basta più anche per una questione di esigenza numerica. Senza Vlahovic la Juve non ha una punta vera.

E allora, senza punta, c’è bisogno di comprarla. Cambia così il mercato della Juventus perché Weah, Koopmeiners o addirittura Conceicao, non sono poi così adatti ad un ruolo da nove. Eppure, già con l’Aston Villa, è “punta cercasi” e, in qualche maniera, Thiago Motta dovrà arrangiarsi.

Altro infortunio alla Juve: e adesso scatta l’emergenza

Se si fa male Vlahovic, allora c’è da intervenire per sistemare l’attacco, spostando un centrocampista o un esterno dentro, al posto del nove bianconero. Ma se un centrocampista viene usato come punta e poi si fa male il centrocampista, allora sì che scatta l’emergenza. Thiago Motta non se la passa proprio benissimo e, nel giorno di vigilia di Aston Villa-Juventus, deve inventarsi qualcosa, in attesa del mercato. Sarà un mese intenso, tanto, per la società bianconera, chiamata ad intervenire. Oltre a Vlahovic si è fermato anche Weston McKennie.

Ultime Juventus: chi arriverà al posto di Vlahovic?

Come alternativa a Vlahovic si studiano più colpi. Uno, è il sempreverde Zirkzee, che è il preferito di Thiago Motta. Ma di fronte alle enormi richieste economiche che arriveranno da Manchester, il colpo low cost potrebbe portare a Lorenzo Lucca, in uscita dall’Udinese.