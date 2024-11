Milan, tegola tremenda: si è operato a sorpresa, i tempi di recupero

Il Milan vive un momento delicatissimo in questa stagione: Paulo Fonseca sta cercando le soluzioni giuste ma ora c’è un infortunio serio.

I rossoneri non stanno rispettando minimamente le aspettative di inizio stagione, con la lotta per lo Scudetto che è già distante e rischia di diventare un ricordo se si continuerà con questi risultati e questo tipo di gioco. Le condizioni del Milan non sono eccezionali e i tifosi non sono minimamente contenti di quello che sta facendo Fonseca per migliorare gli ultimi anni dopo Stefano Pioli.

Ora per il Milan si è creato l’ennesimo problema legato agli infortuni: a gennaio servirà necessariamente intervenire sul mercato per rinforzare la rosa e completarla nei reparti mancanti.

Milan, infortunio e tegola: le ultime

La stagione del Milan non è iniziata benissimo e rischia di proseguire ancora peggio perché tra risultati che non arrivano e la sfortuna per le condizioni di alcuni calciatori, il rendimento della squadra sta diventando sempre meno sereno.

L’ambiente Milan vive con estrema fatica quello che sta succedendo in queste settimane in Serie A e in Champions League. Ora c’è un nuovo infortunio che preoccupa, e non poco, Paulo Fonseca.

Secondo le ultime notizie in arrivo da Casa Milan la situazione infortuni non va migliorando affatto: c’è un nuovo problema che verrà risolto con un’operazione chirurgica.

Infortunio pesante per Jovic: le condizioni e i tempi di recupero

Il Milan perde Luka Jovic per infortunio. L’attaccante serbo non è riuscito a prendersi i rossoneri anche se a inizio stagione ha avuto le occasioni per rendersi imprescindibile con Paulo Fonseca. Non le ha mai sfruttate a dovere e alla fine è stato relegato a riserva in Serie A e non è stato nemmeno inserito in lista Champions.

Poco fa il Milan ha comunicato che per Jovic c’è stato un altro infortunio serio. “Questa mattina a Belgrado Luka Jovic è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro“, questo il comunicato del club rossonero sullo stato di salute dell’attaccante serbo.

“Jovic si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello“, e c’è stata anche molta chiarezza sui tempi di recupero di Jovic, “stimati in circa quattro settimane“.

Jovic ko: serve un rinforzo immediato

Il K.O. di Jovic conferma che al Milan serve assolutamente un altro attaccante nel mercato di gennaio per riuscire a completare la rosa e a rendere più tranquillo il lavoro di Paulo Fonseca. Moncada e Furlani sono già al lavoro per trovare un nome giusto per la causa rossonera.

Qualora non dovessero trovare occasioni di mercato, però, è probabile che venga confermato a tutti gli effetti Francesco Camarda come attaccante per la Prima Squadra e si giocherà le sue chance alla pari con Abraham.