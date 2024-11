Calciomercato: scambio con Jovic, colpaccio del Milan

C’è una notizia sorprendente che riguarda il mercato del Milan. I rossoneri, infatti, sono pronti a chiudere per quanto riguarda l’arrivo del giocatore che può arrivare in cambio di Luka Jovic. Ecco tutti i dettagli.

Si intensificano i contatti con la società che è pronta a mettere a segno un super colpo a centrocampo. Il Milan, infatti, sta lavorando per cedere Jovic e arrivare ad un grande giocatore che può alzare l’asticella della rosa rossonera. Ecco le ultimissime in merito a questa ipotesi di scambio.

Alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, i rossoneri hanno messo nel mirino un giovane talento che ha impressionato – ancora una volta – in questa prima parte di stagione in Serie A.

Convocato anche da Spalletti in Nazionale, si tratta di un predestinato che ha tutte le qualità per fare bene con il Milan e continuare il suo percorso di crescita che – sicuramente – lo porterà ad essere uno dei migliori centrocampisti dell’Italia.

Ecco perché Moncada, questa volta, intende chiudere subito la trattativa visto che ci sono ampi margini di manovra per trovare l’accordo con il club che è disposto a valutare già a gennaio la cessione del giocatore.

Calciomercato Milan: chi vuole prendere il Milan a centrocampo?

Dopo le voci relative a Frendrup del Genoa, nelle ultime ore sono uscite fuori nuove indiscrezioni relative al sogno del Milan per il mercato di gennaio.

Gli occhi della società rossonera sono sul talento di proprietà del Torino. Dopo aver tentato l’affondo, in passato, per Buongiorno, che poi è finito al Napoli, questa volta Moncada intende anticipare tutti.

Non vuole perdere il giocatore che ha già dato la sua disponibilità a firmare con i rossoneri.

Il dirigente rossonero, insieme ad Ibra, vuole chiudere già a gennaio l’accordo con Cairo per portare al Milan Samuele Ricci la prossima estate.

Jovic al Torino e Ricci al Milan? Ecco i dettagli

Secondo le ultime notizie riportate da calciomercato.com, a gennaio può entrare nel vivo l’affare di mercato che riguarda Milan e Torino. I rossoneri, per arrivare a Samuele Ricci, vogliono inserire nell’affare Luka Jovic che può far comodo alla squadra di Vanoli.

Per sopperire all’assenza di Zapata, i granata possono tentare l’affondo per l’attaccante serbo che è finito nella lista dei cedibili per i rossoneri. Dall’altro canto, il Milan chiederebbe a Cairo Samuele Ricci, che è il sogno di Moncada ed Ibra per il centrocampo.

L’idea della società è quella di favorire il trasferimento di Jovic al Torino per avere una prelazione futura su Ricci, che resta un obiettivo in vista della prossima stagione. E’ difficile, infatti, che l’affare possa andare in porto già a gennaio considerando i costi dell’affare.