Lite in campo, Atalanta nei guai: lunga squalifica, è ufficiale

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini macina gioco e vittorie e sogna la vittoria dello Scudetto: ora però arrivano guai seri per la Dea.

I nerazzurri stanno continuando sulla scia degli ultimi nonostante la cessione di alcuni calciatori importanti che, però, sono stai rimpiazziati alla perfezione e con il lavoro quotidiano si sono subito messi alla pari di tutti gli altri. Dopo la vittoria dell’Europa League della passata stagione, ora l’Atalanta sogna in grande e spera di poter scrivere un’altra pagina di storia anche rispetto al campionato italiano.

Le vittorie dell’Atalanta sono tutte spettacolari e Gasperini spera in continui miglioramenti: ora arrivao le prime difficoltà per il tecnico in vista del futuro.

Atalanta, guai seri per Gasperini: le ultime

Il futuro dell’Atalanta sembra raggiante e strepitoso come lo sono stati gli ultimi anni. Il lavoro di programmazione della società insieme alle idee calcistiche di Gian Piero Gasperini stanno facendo la differenza ad altissimi livelli.

Le ultime partite dell’Atalanta sono state perfette sotto ogni punto di vista e hanno portato gli addetti ai lavori e tutte le altre big a considerare seriamente anche l’Atalanta tra le squadre seriamente candidate alla vittoria finale della Serie A.

Secondo le ultime notizie, Gian Piero Gasperini dovrà affrontare un periodo complicatissimo nelle prossime settimane: è arrivata una stangata pesantissima dal Giudice Sportivo.

Atalanta, lite in campo contro il Parma: arriva la stangata

L’Atalanta ha vinto anche l’ultima partita contro il Parma e si è messa a un solo punto dal Napoli capolista, con la speranza di poter lottare ancora seriamente per il futuro, attraverso il duro lavoro. La bella vittoria del ‘Tardini’, però, è stata macchiata dalla lite in campo tra Gasperini e il quarto uomo Luca Massimi.

“Per avere rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di giuoco“, Gasperini è stato squalificato per due giornate. È questo il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti del tecnico della Dea.

Gasperini salterà le prossime due partite, contro Roma e Milan. Sono in programma per il 2 e il 6 dicembre e al suo posto in panchina siederà il vice allenatore Marco Zanchi.

Gasperini squalificato: l’Atalanta ne risentirà?

La squalifica per due giornate per Gian Piero Gasperini difficilmente verrà ridotta a una anche se dovesse esserci il ricorso della società e quindi la Dea dovrà fare a meno del suo allenatore in panchina in due big match importantissimi per costruire un altro pezzo di puzzle decisivo per i sogni futuri.

E non è da escludere che la squadra in campo possa risentirne dell’assenza del proprio allenatore e lasciare a desiderare. La parola passa al campo e alle prossime due partite per capire la verità.