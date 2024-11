“Haaland in carcere”, accuse dalla Svizzera: il motivo

Arrivano notizie clamorose dalla Svizzera che riguardano il bomber del Manchester City Erling Haaland che ora rischia addirittura il carcere.

Il centravanti norvegese sta collezionando anche in questa stagione gol su gol, sta dimostrando tutto il suo valore anche se in questo periodo della stagione il suo rendimento e quello di tutta la rosa sono su livelli estremamente bassi e rischiano di compromettere totalmente il futuro della società e non solo.

Oltre alle disavventure in campo, però, per Haaland ora si apre anche una vicenda che ha del clamoroso e che si è verificata in Svizzera e può clamorosamente portarlo a scontare un periodo in carcere.

Haaland rischia il carcere: le ultime

Il nome di Haaland è finito al centro di vicende di cronaca che stanno spaventando sia i tifosi del Manchester City che quelli della Norvegia che hanno nel centravanti classe 2000 una delle poche speranza per far bene in futuro.

Il centravanti norvegese fa sempre parlare di sé per i numeri eccezionali che colleziona in tutte le stagioni e, in realtà di settimana in settimana ma questa volta è finito al centro di vicende di cronaca a causa di un rischio clamoroso che riguarda la sua fedina penale.

Secondo le ultime notizie, Erling Braut Haaland rischia il carcere. La motivazione è da andare a ricercare in seguito a un suo viaggio in Svizzera per trascorrere del tempo con il padre.

Haaland in carcere per una multa: l’assurdo motivo

Assurda disavventura per Erling Haaland: il norvegese rischia un giorno di carcere in Svizzera per non aver pagato 64€ di multa. Ebbene sì, secondo quanto riferisce il quotidiano svizzero ‘Blick’. l’attaccante del Manchester City è stato multato per l’irrisoria cifra di 64€ ma la multa non è ancora stata pagata e qualora non avvenga il pagamento potrebbe dover scontare un giorno di carcere nella Nazione elvetica.

Haaland potrebbe finire in prigione per 24 ore. Il centravanti svizzero passa molto tempo in Svizzera perché lì vive il padre Alf-Inge, e si suppone che la multa sia per un eccesso di velocità.

Ovviamente presto Haaland archivierà questa vicenda pagando la multa ed eliminerà ogni problema con la giustizia elvetica. E probabilmente non andrà più così spesso in Svizzera, così da evitare ulteriori situazioni del genere.

Futuro Haaland: evita il carcere ma poi dove giocherà?

È facile immaginare che Haaland non andrà in carcere per il mancato pagamento della multa, che presto sarà pagata ed eliminata dall’archivio dei documenti irrisolti. Ma poi per Haaland si apriranno ulteriori problemi che riguardano il suo futuro.

Si parla spesso del futuro di Haaland lontano dal Manchester City: sarà così? Vedremo in estate. Ma Guardiola ha appena rinnovato e di conseguenza la sua voglia di restare con il club con cui ha vinto la Champions League potrebbe essere intatto.