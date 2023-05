Haaland scopre il prezioso segreto di Ronaldo: ora lo sanno tutti

Erling Braut Haaland ha conosciuto il segreto di Cristiano Ronaldo per una condizione fisica straripante: adesso lo sanno tutti

Da poco Erling Braut Haaland ha vinto il premio di miglior giocatore della Premier League. Il suo rendimento è stato decisivo per la vittoria del campionato, dopo la fuga dell’Arsenal che si è interrotta nel mese di aprile. Il Manchester City, invece, non si è mai fermato e adesso vuole vincere il triplete.

Pep Guardiola ha le idee chiare su questo, deve battere lo United in finale di FA Cup e l’Inter in Champions League per scrivere la storia dei Cityzens. Non sarà semplice, ma con un Haaland così niente è impossibile.

Haaland ha segnato 52 gol in questa stagione in 51 partite, con 9 assist. Un rendimento incredibile, e ha anche saltato alcune partite per problemi fisici. La sua condizione è tenuta sotto continuo monitoraggio da Guardiola. Vuole averlo al massimo per le due finali che il Manchester City ha da giocare e il centravanti norvegese ha forse capito come essere sempre fiammante fisicamente.

Infatti, Haaland ha deciso di seguire la stessa strada di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è l’esempio lampante di come essere sempre fisicamente al top, anche a 38 anni, senza subire infortuni particolarmente gravi e gestendo al meglio il recupero dopo le partite.

Haaland come Cristiano Ronaldo: ecco cos’ha fatto

Haaland nel corso di un’intervista a Italian Football TV aveva dichiarato: “Mi piacerebbe conoscere e allenarmi con Cristiano Ronaldo, sono diventato un calciatore anche grazie a lui”. Parole di grande stima e rispetto per CR7, ammirato per la sua grande condizione fisica. Infatti, il portoghese è ancora al top della forma nonostante sia un classe ’85 ed è anche per questo che non vuole ritirarsi.

Queste le parole di Alfie, il papà del centravanti norvegese: “Vuole essere come lui e fa le sue stesse cose, perché Ronaldo è ancora al top”. Secondo quanto riferito da ‘The Sun’, Haaland ha acquistato una camera di crioterapia per 50 mila euro, proprio come ha fatto Ronaldo per recuperare al meglio fisicamente.

La camera di crioterapia può portare la temperatura fino a 160 gradi sotto zero, favorendo il recupero muscolare dopo aver giocato e anche delle zone del corpo infiammate, oltre che la perdita di peso.

Evitare infortuni è il primo obiettivo di Haaland, desideroso di arrivare all’età di Ronaldo come se il suo corpo avesse sempre vent’anni. Non sarà semplice, servirà costanza e tanta voglia di fare, cosa che il centravanti norvegese fino a questo momento ha dimostrato di avere.