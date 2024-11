Emergenza Juve: un altro infortunio in Champions

Ancora problemi per la Juventus: si allunga la lista degli infortunati, ecco tutti i dettagli sul nuovo stop che mette in discussione la presenze del calciatore per la prossima partita di Serie A.

Periodo poco fortunato per i bianconeri che sono in piena emergenza. Thiago Motta deve fare affidamento sui pochi uomini rimasti a sua disposizione , in un momento cruciale per la stagione della Juventus.

Momento difficile, dunque, con la squadra che ha problemi sia in difesa che nel reparto offensivo. Ecco l’ultimo giocatore che si è fatto male ed ha saltato la partita di Champions League.

Non se la passa bene la Juventus con la rosa che è ai minimi storici a causa dei numerosi infortuni capitati nell’ultimo periodo.

All’appello, infatti, mancano altri due giocatori che hanno dato forfait per la gara di Champions League contro l’Aston Villa.

Juventus: infortunio da valutare, ecco le sue condizioni

Dopo aver disputato la gara contro il Milan a mezzo servizio, il giocatore ha dovuto rinunciare alla trasferta inglese di Champions League.

Assenza pesante per Thiago Motta che non potrà sfruttare la duttilità del centrocampista, che contro i rossoneri ha giocato da falso nove. In attesa delle novità per il mercato di gennaio, il mister è in emergenza fino a dicembre.

Intanto, nel corso dell’ultimo allenamento, il calciatore ha accusato un problema muscolare che ha portato Motta a non rischiarlo in vista della sfida contro l’Aston Villa.

E così, dopo Vlahovic anche Weston McKennie si è fatto male ed è stato risparmiato per la gara di Champions League. Un affatticamento muscolare per il centrocampista statunitense che spera di recuperare in vista della prossima partita di campionato contro il Lecce.

Intanto, si allunga la lista dell’infermeria della Juventus che per Birmingham avrà a disposizione solo 14 i giocatori di movimento. Infatti, mancano all’appello oltre a Mckennie e Vlahovic, anche Cabal, Bremer, Adzic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Milik.

Convocati Juventus: 17 giocatori disponibili per l’Aston Villa

La trasferta di Birmingham sarà davvero dura per la Juventus che dovrà affrontare l’Aston Villa in piena emergenza.

Questi, infatti, i giocatori convocati da Thiago Motta che ha a disposizione solo 14 elementi di movimento, compresi tra difensori, centrocampisti e attaccanti.

La lista dei convocati della Juventus.

In porta confermati Perin, Pinsoglio e Di Gregorio. In difesa, invece, solo sei elementi: Rouhi, Kalulu, Cambiaso, Gatti, Danilo, Savona. A centrocampo quattro a disposizione: Koopmeiners, Fagioli, Locatelli e Thuram. In attacco, invece, nessuna punta centrale: Conceiçao, Weah, Yildiz e Mbangula.