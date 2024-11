Calciomercato, vuole andare via già a gennaio: scelta fatta

Nonostante sia uno dei giocatori più importanti della rosa, la sua volontà in vista di gennaio sembrerebbe essere piuttosto chiara.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno avrebbe espressamente chiesto alla dirigenza la cessione per tornare lì dove tutto è cominciato, nel suo club del cuore. Ovviamente da qui a gennaio allenatore e compagni cercheranno di fargli cambiare idea, ma l’impressione è che oramai una decisione sia stata presa, e che sia davvero una mera questione di tempo prima che il calciatore svuoti il suo armadietto e lasci la squadra.

Da capire adesso in che modalità questa cosa accadrà, anche perché non è da escludere una possibile opposizione da parte del club per il quale è attualmente tesserato considerata la sua importanza.

Vuole andare via già a gennaio: scelta fatta

Parlare di calciomercato è forse prematuro, ma ci sarebbe chi ha già preso una decisione importante in merito al suo imminente futuro. Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno avrebbe chiesto la cessione al club, che per il momento non si sarebbe ancora espresso in merito. L’idea è infatti quella di provare a fargli cambiare idea, anche se sembrerebbe essere piuttosto complicato.

Il giocatore ha oramai preso una decisione, e l’impressione è che dietro questa ci sia molto altro perché sennò non si spiegherebbe tale convizione. Come anticipato, però, da capire quale saranno le modalità di questo addio, che l’allenatore spera non possa verificarsi, anche perché sennò si ritroverebbe costretto a dare a meno di uno dei suoi migliori giocatori a stagione in corso.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, nonostante sia arrivano in Italia da appena 6 mesi, Juan Miranda starebbe già pensando di lasciare Bologna per tornare in Spagna e vestire la maglia della squadra che l’ha cresciuto e fatto diventare grande, non solo come uomo ma anche come calciatore, ovvero il Real Betis di Siviglia.

Non c’è modo di fargli cambiare idea: torna in Spagna

Juan Miranda è pronto a lasciare il Bologna ad appena sei mesi dal suo arrivo in Serie A. Nonostante sia uno degli inamovibili della formazione titolare di Vincenzo Italiano, lo spagnolo avrebbe iniziato a sentire nostalgia di casa, sennò non si spiegherebbe una decisione del genere.

Dal caso suo, ovviamente, il club rossoblù vorrebbe evitare di fare a meno di un giocatore del genere a stagione in corso, ma se la volontà del ragazzo è questa, non conviene trattenere in squadra un calciatore scontento. Per questo motivo, stando a dati Transfermarkt, il Bologna potrebbe arrivare a chiedere fino a 9 milioni di euro per Miranda, registrando a bilancio una plusvalenza piuttosto importante, considerato il fatto che lo spagnolo è arrivato gratis in Italia in estate.