Ribaltone in Serie A: cambio in panchina, comunicazione ufficiale

Un momento particolare per alcune società di Serie A che, un po’ a sorpresa, si ritrovano nella lotta per non retrocedere. Intanto, il club ha deciso di prendere posizione in merito alle voci riguardo l’esonero dell’allenatore: ecco l’annuncio ufficiale da parte della società.

Inizio di campionato complicato per la squadra italiana che era partita con ben altre ambizioni, dopo l’ottimo campionato della passata stagione. Adesso le cose sono cambiate con il cambio d’allenatore che, di sicuro, ha pesato anche sulle scelte del club che adesso si ritrova a lottare per non retrocedere in Serie B.

Ecco perché, dopo gli ultimi risultati deludenti, si è tornato a parlare di un possibile cambio in panchina con l’arrivo di un nuovo alleantore.

Cambio in panchina in Serie A: arriva la svolta, annuncio della società

L’amministratore delegato del Monza ha parlato dell’eventuale esonero di Nesta. Ecco le parole di Adriano Galliani riguardo il futuro dell’allenatore, che è stato bersagliato dalle critiche nell’ultimo periodo.

“Le prestazioni ci sono, contro Atalanta, Milan e Lazio abbiamo giocato bene. La stiscia di sconfitte consecutive si è interrotta domenica con il pareggio contro il Torino. Comunque sono fiducioso, attraverso il gioco riusciremo a fare punti e ad uscire da questa situazione. La classifica è cortissima: ci sono margini per recuperare”.

“Abbiamo bisogno di chi fa gol. Creiamo tanto ma concretizziamo poco. Comunque, Nesta gode della nostra totale fiducia. La società è con lui, dobbiamo andare avanti ed essere sereni. E’ un momento particolare perché avreno quattro scontri diretti nelle prossime sei partite. Dobbiamo fare punti”.

“Rinforzi a gennaio? Non parlo di mercato, adesso concentriamoci sui prossimi match. Prima del 5 dicembre difficilmente arriverà qualcuno. Dopo le prossime sei partite faremo il punto e decideremo come intervenire”.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sportmediaset, a margine dell’evento B2B, organizzato in partnership fra Ford Pro e Sleeve, Galliani ha fatto il punto anche sull’ipotesi di vendita da parte del Monza.

Monza verso la cessione?

Dopo aver blindato, letteralmente, Alessandro Nesta sulla panchina del Monza, Adriano Galliani ha fatto il punto della situazione anche sull’eventuale vendita del club brianzolo che è stato oggetto di speculazioni negli ultimi mesi.

“La proprietà del Monza è Fininvest: non ci sono trattative in corso per la cessione. Non ho novità anche perché i figli del presidente Berlusconi non fanno mancare nulla a questo club. Sono rispettosi dell’amore del padre verso questa società. Abbiamo le risorse necessarie per fare bene e raggiungere la salvezza”