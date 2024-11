Calciomercato: scambio in Serie A, il colpo in attacco è Arnautovic

Bomber cercasi, così come lo spazio che cerca lo stesso Marko Arnautovic e che troverà, sempre in Serie A, a gennaio.

Perché era tornato all’Inter dopo il percorso vissuto con il Bologna, con l’intento di vincere uno Scudetto – che ha vinto – e con la seria voglia di riprendersi ciò che si era perso da giovanissimo. Qualcosa si è visto ma è chiaro che adesso, all’età avanzata che ha, è difficile togliere il posto a due elementi come Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Lo ha detto lo stesso Arnautovic, quando ha dichiarato di capire che è difficile per Inzaghi sceglierlo di fronte alla presenza dei due titolari. Lui però punta sempre a ritagliarsi un po’ di spazio, lo stesso, che troverà in un’altra squadra qualora dovesse concretizzarsi il colpo di calciomercato, a gennaio, in Serie A.

Calciomercato: colpo Arnautovic in attacco, la destinazione

La destinazione per Marko Arnautovic potrebbe ancora essere in Serie A. Niente opzione estera o ritorno in Austria. Continuerà a giocare in Nazionale, sperando però di trovare maggiore spazio in campo.

Nell’ultima intervista rilasciata in Nazionale, Marko Arnautovic aveva spiegato che, per uno come lui, non giocare è deleterio. Perché abituato ad un certo tipo di impegno, il suo corpo, ha bisogno di giocare una o due partite a settimana, per restare in forma. E ci sarebbe questo, dietro gli infortuni, a detta dell’austriaco.

Motivo per cui poi, per far bene anche con la Nazionale, avrebbe l’esigenza di giocare, anche se altrove e lontano dall’Inter. C’è una squadra in Serie A che ha urgente bisogno di un nuovo attaccante. E potrebbe trovarlo nel nome di Marko Arnautovic, già nel calciomercato a gennaio.

Arnautovic è il colpo a gennaio in Serie A: si può chiudere con lo scambio

Si può chiudere con lo scambio il colpo in Serie A che porta a Marko Arnautovic. Secondo quanto riferisce Torinogranata, infatti, potrebbe finire al Torino Marko Arnautovic. Il calciatore austriaco potrebbe essere il tassello che manca al Torino che, vista l’assenza di Duvan Zapata, potrebbe puntare su di lui, a caccia di spazio e gol che all’Inter non riesce a trovare. Adams e Sanabria non bastano più, c’è bisogno di un terzo attaccante. Paolo Vanoli però, per avere un nuovo attaccante, potrebbe dover “barattare” uno dei suoi migliori giocatori sul quale c’è l’Inter. Secondo i rumors, per convincere il Torino, nell’operazione che porta Samuele Ricci all’Inter potrebbe finirci uno tra Arnautovic o Correa. Il primo però, più del secondo, sembra maggiormente alla portata del club granata.

Ultime sullo scambio per Arnautovic: c’è anche un’altra opzione

C’è anche un’altra opzione oltre Arnautovic, per il Torino, che a quel punto eviterebbe di perdere anche Ricci. Ci sono Raspadori e Simeone, dal Napoli, a caccia di spazio. A differenza dell’austriaco però, è chiaro che i due partenopei hanno maggiori margini di spazio e possibilità in club che giocano le coppe, cosa che al Torino non c’è. Anzi, i granata in questa stagione difficilmente riusciranno ad approdare alla tanto sognata Conference League che non arriva e che spinse precedentemente Ivan Juric a salutare i granata.