Calciomercato: colpo Real, il nuovo difensore arriva dalla Serie A

Importanti novità di mercato che riguardano il Real Madrid, con Carlo Ancelotti pronto a scommettere sul difensore per rinforzare la rosa dei Blancos. Ecco l’ultima idea che arriva dalla Serie A.

In piena emergenza in difesa, il Real ha perso per infortunio Alaba, Carvajal ed Eder Militaro. Emergenza vera e propria per Carlo Ancelotti che ha chiesto a Florentino Perez di ritoccare la rosa in vista della sessione invernale di calciomercato.

Nelle ultime ore, dalla Spagna, hanno rilanciato la notizia di calciomercato relativa al possibile arrivo del 26enne, protagonista in Serie A con prestazioni d’alto livello.

Dopo le voci su un possibile ritorno a Madrid di Sergio Ramos, alla fine il Real ha deciso di non intervenire nell’immediato e di attendere l’apertura della sessione invernale di calciomercato.

L’ipotesi di prendere a parametro zero Ramos aveva stuzzicato la fantasia del centrale, che è attualmente svincolato dopo la fine dell’esperienza a Siviglia. Il giocatore, ancora senza squadra, sognava di tornare nel club nel quale si è consacrato. Purtroppo, Florentino Perez ha deciso di non proseguire nella trattativa e di aspettare la prossima sessione di calciomercato per prendere un sostituto valido di Eder Militao.

Il sostituto che il Real Madrid può prendere dalla Serie A: ecco tutti i dettagli sul nuovo giocatore nel mirino dei Blancos.

Chi vuole prendere il Real Madrid in difesa?

Come possibile rinforzo in difesa, il Real valuta con attenzione il profilo del calciatore che sta stupendo in Serie A. A seguito degli infortuni di Alaba e Militao, che dovranno stare ai box per un po’ di tempo, la società si è attivata per trovare dei validi sostituti.

Con un occhio anche al futuro, il club ha messo nel mirino una serie di prospetti che possono rappresentare il futuro del club. Ecco perché valutano degli Under 30 come il giocatore che milita in Serie A.

Il Real Madrid ha messo nel mirino Sam Beukema, del Bologna. L’olandese ha dimostrato di essere un giocatore valido in Serie A, distinguendosi nella rosa dei rossoblù per la sua leadership difensiva. Queste qualità hanno attirato l’attenzione anche di altre società che hanno fatto dei sondaggi per capire i margini riguardo un addio del calciatore nella prossima finestra di mercato.

Beukema al Real Madrid?

Valutazioni in corso da parte dei Blancos che sono alla ricerca di un nuovo centrale difensivo per la seconda parte di campionato. La società valuta diversi profili tra cui anche quello di Beukema del Bologna che, davanti alla richiesta del Real, non può far altro che accettare e sperare che arrivi al club rossoblù l’offerta giusta.