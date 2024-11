Serie A: esonero dopo la sconfitta, pronto un grande ritorno

Pronto un grande ritorno in Serie A, la sconfitta è stata fatale per il tecnico che rischia l’esonero immediato.

Può non bastare più quanto si è visto in campionato e, dopo l’esonero per De Rossi, Juric, ma anche per Gotti, è in arrivo una possibile ulteriore decisione in Serie A, che va così a smuovere qualcosa in Italia, creando un nuovo scossone per una delle piazze che vedranno un altro allenatore alla guida del proprio club.

Risulterebbe fatale, infatti, la sconfitta venuta fuori in quest’ultima giornata che si è da poco conclusa in Serie A e che, nel prossimo week-end, vedrà un nuovo allenatore in panchina. Perché l’esonero è possibile e, per quel che è il tecnico che lo sostituirebbe poi in panchina, sarà un gran ritorno in Italia.

Esonero in Serie A: fatale l’ultima sconfitta

Non basta più il gioco espresso dalla squadra, sono ore di valutazione serie per quanto riguarda la scelta in panchina, che potrebbe portare all’esonero per il tecnico che, dopo la sconfitta di questa sera che rischia di essere fatale, può essere licenziato.

Da capire se succederà nel corso di questa notte o se, nei prossimi giorni e a seguito appunto della valutazione che arriva dopo questa sconfitta casalinga nello scontro diretto.

Si è aperta una contestazione in campo con i tifosi e, a pagarne le conseguenze con l’esonero, potrebbe essere l’allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco. Dopo quanto vissuto con il Frosinone nella passata stagione, per lui, potrebbe arrivare un’altra separazione.

Esonero dopo il week-end: ore delicate e contestazione

Sono ore delicate quelle per il tecnico Eusebio Di Francesco, che rischia l’esonero imminente con il Venezia. Il club arancioneroverde si trova di fronte al pesante esito della sconfitta per 0-1 al Penzo contro il Lecce, che si rilancia così in classifica, spingendo giù il Venezia, nella bagarre della lotta per non retrocedere. Una retrocessione che oltretutto Di Francesco ha già vissuto sulla panchina del Frosinone. Ironia della sorte, fu proprio Fabio Cannavaro a mandarlo in Serie B, stesso allenatore che adesso potrebbe sostituirlo al Venezia, qualora il club della laguna dovesse decidere di procedere all’esonero con il campione del Mondo al suo posto.

Cannavaro pronto al ritorno in Serie A: c’è anche un’alternativa

C’è anche un’alternativa per il Venezia, oltre a Fabio Cannavaro, in caso di esonero per Di Francesco. Sempre dalla Nazionale del Mondiale 2006, uno tra gli allenatori liberi, che vede il nome di Andrea Pirlo. Per l’ex centrocampista della Juventus e del Milan la possibilità del grande ritorno in Serie A. La cosa certa è che il Venezia starebbe valutando la posizione dell’ex Frosinone che, proprio nel prossimo week-end, potrebbe vedersi sostituito da uno tra Cannavaro e Pirlo.