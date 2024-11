Esonero deciso, firma Fabio Cannavaro: domani la firma

Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina dopo l’addio all’Udinese della fine della passata stagione: domani è il giorno della firma.

Il nome di Fabio Cannavaro è sempre al centro di grandi discussioni che riguardano le panchine di molte società. Ogni volta che si parla di un possibile esonero c’è sempre il nome dell’ex difensore di Juventus e Real Madrid a fare da cornice a quello che può succedere. Lo scorso anno è stato fondamentale per la salvezza dell’Udinese ma poi qualcosa con i bianconei è andato storto e non c’è stata la possibilità di continuare insieme.

Dopo mesi di stop, ora Fabio Cannavaro è pronto a ricominciare più convinto di prima e può raccogliere una pesante eredità e portare a nuovi scenari immediati.

Firma Cannavaro subito dopo l’esonero: le ultime

Il nome di Fabio Cannavaro è sempre accostato a panchine molto importanti che sono vicine a grossi cambiamenti a causa dell’esonero che è prossimo.

L’allenatore napoletano ha dimostrato di essere molto bravo nelle difficoltà, tanto da riuscire a salvare l’Udinese all’ultima giornata contro la diretta concorrente Frosinone, strappando una vittoria clamorosa allo Stirpe che ha permesso ai friulani di restare in Serie A.

Secondo le ultime notizie, ora Fabio Cannavaro è pronto a ricominciare dopo un periodo di stop totale dai campi da calcio.

Cannavaro riparte dalla Spagna: esonero in vista

Fabio Cannavaro può ripartire dalla Serie B spagnola. L’allenatore italiano è alla ricerca di una panchina importante che possa dargli modo di rimettersi in gioco sin da subito per un riscatto immediato. Secondo quanto riferito da Relevo, il Deportivo La Coruña sta per esonerare l’allenatore attuale e per questo motivo è vicino l’esonero dell’allenatore attuale.

Il Deportivo è terzultimo in classifica in Segunda Division con 10 punti conquistati in 12 giornate e per questa è pronta una vera e propria rivoluzione che può portare all’innesto immediato di Fabio Cannavaro.

L’allenatore italiano non direbbe no all’avventura spagnola e sarebbe già pronto a ripartire. Di Cannavaro si è parlato tanto anche in Serie A ma fino a questo momento non si sono mossi passi concreti per il tecnico ex Udinese.

Cannavaro al Deportivo: domani i contatti più importanti

Fabio Cannavaro può ripartire dal Deportivo La Coruña. L’allenatore italiano ha già avuto dei contatti con il club spagnolo e ha il sogno di poterlo salvare per far sì che possa scrivere una pagina importante anche in Spagna.

Il Deportivo la Coruña valuta attentamente il profulo di Fabio Cannavaro per la panchina. Il contatto più importante tra le parti avverrà nella giornata di domani, 2 novembre e può portare al sì immediato del tecnico.