Doppio esonero in Serie A: firmano Cannavaro e Giampaolo

La Serie A è arrivata a un momento cruciale per tutte le squadre e gli allenatori: pronto un doppio esonero e la firma di due allenatori.

Il calcio italiano è in un momento molto particolare e ora si entra nel vivo del campionato e per questo motivo non c’è più tempo di perdonare gli errori degli allenatori e i risultati negativi delle squadre. Le classifiche iniziano a delinearsi e stanno nascendo mille difficoltà per diverse società che in questo momento vivono con ansia verso il futuro.

Il weekend calcistico appena iniziato può portare addirittura a un doppio esonero: ultimatum di risultati agli allenatori, già pronti i sostituti.