Serie A: altro esonero, torna in panchina un ex

In Serie A può esserci un nuovo esonero dopo questo weekend complicatissimo per molte squadre: la società pensa a un gran ritorno.

L’ultimo weekend di Serie A può aver creato diversi problemi agli allenatori che sono già a rischio da qualche settimana. La situazione sta diventando abbastanza pesante dal punto di vista della classifica dopo quelle che erano le reali ambizioni di inizio stagione e per questo motivo la società ha deciso di iniziare a prendere provvedimenti e di guardarsi intorno per scegliere con cura il futuro.

Un altro esonero in Serie A? La possibilità è concreta e le prossime ore saranno decisive per la scelta definitiva della società che sta valutando con cura se procedere al cambio allenatore.

Un altro esonero in Serie A: le ultime

Il campionato di Serie A è pieno di situazioni intricate da gestire che in questo momento rischiano di compromettere il futuro di allenatori, squadre e società. La stagione non sta andando come previsto per tutti i club che a luglio avevano fatto dei progetti e ora si ritrovano con altre situazioni da gestire e per questo ci sono stati già dei cambiamenti importanti che potrebbero non essere terminati.

La Serie A è un campionato molto complesso che di settimana in settimana può portare a clamorosi risvolti per tutte le panchine e tutti gli allenatori che rischiano sempre il posto e l’esonero è sempre dietro l’angolo.

Secondo le ultime notizie, in Serie A può esserci a momenti un nuovo esonero che può essere ufficializzato già nella giornata di oggi.

Nuovo esonero in Serie A: via Paolo Zanetti dal Verona

Il Verona di Paolo Zanetti è in un momento di crisi totale. Il risultato rotondo maturato contro l’Inter ha fatto sorgere più di qualche dubbio alla dirigenza che sta valutando il cambio in panchina. Dopo l’inizio sorprendente che sembrava poter portare l’obiettivo salvezza in maniera molto semplice ma così non è.

Secondo quanto riferisce L’Arena, infatti, il presidente Setti sta valutando l’esonero di Paolo Zanetti che ieri si è assunto tutte le colpe per l’amara sconfitta maturata contro l’Inter ma soprttutto per la caduta a picco che sta avendo la squadra gialloblù da qualche settimana.

Il Verona ha perso 5 delle ultime 6 partite ed è fermo a quota 12 punti in classifica e ora rischia di restare bloccato nella lotta salvezza.

Esonero Zanetti: si pensa al ritorno di Mandorlini

Il Verona può esonerare Paolo Zanetti e affidarsi di nuovo a Mandorlini. Ha già allenato in passato l’Hellas Verona portandolo in Serie A e soprattutto a fare campionati di altissimo livello e ora può tornare con l’obiettivo di fare un grande campionato e salvare la squadra.

La prossima partita di campionato contro il Cagliari sarà decisiva per il futuro di Zanetti: Andrea Mandorlini all’Hellas Verona è una possiblità concreta. Il tecnico romagnolo ha già guidato la squadra scaligera dal 2010 al 2015.