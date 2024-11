Serie A: altro esonero in arrivo? Pazza idea in panchina

La sconfitta di oggi, la quinta nelle ultime 7 di campionato, avrebbe iniziato a far storcere il naso non solo ai tifosi, ma anche alla proprietà.

Se le cose non dovessero cambiare a stretto giro, infatti, non è da escludere che la dirigenza possa sedersi al tavolo e valutare la posizione in panchina dell’allenatore, che ad oggi sembrerebbe essere molto traballante. Ovviamente da qui a parlare di esonero sicuro ce ne vuole, anche perché dal quartier generale della società non trapelerebbe nessuna novità in merito, eppure si starebbe iniziando già a parlare di sostituto e di ultimatum, a conferma del fatto che l’allenatore starebbe seriamente rischiando.

Serie A, la sconfitta è pesante: altro esonero in arrivo?

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la quarta panchina della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, la sconfitta di questo pomeriggio avrebbe aggravato la posizione del tecnico, il quale non riesce a trovare una via d’uscita dal periodo di crisi che starebbe attraversando la sua squadra. Con quella di oggi sono addirittura 7 le partite senza vittoria, 5 delle quali sconfitte, numeri che seriamente rischiano di mettere a repentaglio una stagione intera. Al momento, comunque, di esonero non si sarebbe ancora iniziato a parlare, ma l’impressione è che diventerà un argomento all’ordine del giorno se le cose non dovessero cambiare a stretto giro.

Cesc Fabregas rischia dunque il posto se il Como non dovesse ritrovare la vittoria settimana contro il Monza. Il quartultimo posto in classifica, che rischia di diventare terzultimo se una tra Lecce e Venezia dovesse vincere domani, sta particolarmente stresso alla proprietà Lariana, che in caso di cambio in panchina potrebbe ampliare i suoi orizzonti optando per una vera e propria soluzione a sorpresa, o meglio ancora, una pazzia.

Pazza idea per la panchina in caso di esonero

Il Como avrebbe una pazza idea per la panchina in caso di esonero di Cesc Fabregas. Al momento, comunque, l’allenatore spagnolo non sarebbe a rischio perché godrebbe della fiducia di giocatori, ambiente e proprietà, ma se domenica prossima non ci dovesse essere una svolta contro il Monza, ecco che forse la dirigenza potrebbe seriamente iniziare a valutare di cambiare qualcosa, a partire proprio dall’allenatore.

Fino a qui tutto normale, ma considerata l’ambizione della proprietà Lariana, si starebbe iniziando a parlare di una pazza idea. Stando alle ultime notizie, infatti, non è da escludere che il Como possa anche solamente vagliare l’ipotesi Massimiliano Allegri per la panchina, attualmente libero ed alla ricerca di un’opportunità che possa stimolarlo, proprio come, eventualmente, quella comasca. Staremo a vedere.