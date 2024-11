Milan: problemi per Fonseca, si fa male in Champions

Un altro infortunio per il Milan che deve fare i conti con questa assenza in vista delle prossime partite. Ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche del calciatore.

Momento particolare per il Milan che, in campionato, è reduce dallo scialbo 0-0 contro la Juventus. Una prestazione, quella dei rossoneri contro la Vecchia Signora, che ha lasciato i tifosi perplessi.

Adesso si attendono risposte in vista delle prossime partite di Serie A, che saranno già decisive per le ambizioni del club in Italia. Intanto, c’è da segnalare questo nuovo infortunio per il giocatore che ha riportato un problema alla caviglia.

Fonseca è finito nuovamente in discussione, dopo lo 0-0 contro la Juventus. Il tecnico portoghese è sempre nel mirino dei contestatori che non hanno mai apprezzato l’allenatore portoghese. Ogni passo falso è l’occasione giusta per criticare l’ex Roma che sta vivendo uno dei periodi più particolari della sua carriera da allenatore.

L’arrivo al Milan, in una piazza importante ed esigente, ha messo il tecnico in difficoltà. Le forti pressioni provenienti dall’esterno rischiano di minare lo stato d’animo anche della squadra che dovrà dare delle risposte nell’immediato.

Intanto, ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche del calciatore del Milan che ha rimediato un colpo alla caviglia. Andrà valutato nelle prossime ore.

Milan: un altro infortunio per i rossoneri, Fonseca è nei guai

C’è attesa per la sfida di Champions League del Milan, che sarà di scena a Bratislava contro lo Slovan. Intanto, nella rifinitura un giocatore si è assentato a causa di un problema fisico.

Valutazioni in corso da parte di Paulo Fonseca che dovrà gestire questa nuova situazione, che s’è venuta a creare alla vigilia della sfida di Champions League.

Si apre, adesso, il dibattito attorno al possibile sostituto di Emerson Royal che si è infortunto alla caviglia. Ecco svelate le condizioni dell’esterno, ex Tottenham, che ha tolto il posto da titolare a Calabria.

Milan: infortunio Emerson Royal, ecco come sta

Gruppo al completo per Paulo Fonseca che questa mattina ha diretto l’allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava.

Presenti, regolarmente, Rafael Leao, Christian Pulisic e Matteo Gabbia. Da valutare, invece, la presenza di Emerson Royal che non si è allenato a causa di un problema alla caviglia. Parteciperà comunque alla trasferta anche se probabilmente partirà dalla panchina. A destra, adesso, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Davide Calabria.