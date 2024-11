Milan, Fonseca a rischio esonero: ore decisive

Adesso ha le ore contante mister Paulo Fonseca che con il Milan non sta attraversando un periodo facile e per questo motivo circolano voci su un esonero.

Si gioca davvero il futuro l’allenatore portoghese in questi prossimi giorni perché ora la situazione è davvero in forte bilico. Fonseca continua a parlare di Scudetto ma in Italia e nell’ambiente rossonero forse è l’unico ancora a crederci, perché in casa Milan non sono più convinti come prima di aver fatto una buona scelta a puntare sull’attuale allenatore per questa stagione.

Arrivato tra il grande scetticismo, su Fonseca ci sono state tanti pensieri contrastanti dettati dai continui risultati altalenanti. Quando era ad un passo dall’esonero ha poi salvato la panchina e riaperto la stagione con la netta vittoria nel Derby contro l’Inter.

Poi ancora risultati altalenanti senza avere continuità e sconfitte o pareggi che hanno fatto perdere punti dalle zone alte di classifica. Ad oggi sono già 9 i punti dal primo posto (anche se con una gara in meno) ma sono ben 6 i punti dalla zona Champions League che è un obiettivo di primaria importanza per il club rossonero per una questione economica e di immagine.

Milan, Fonseca rischia l’esonero

Non riuscire ad arrivare in Champions sarebbe un disastro per il Milan che per questo motivo ora deve fare delle nuove valutazioni sulla posizione di Fonseca che rischia l’esonero. Spaccatura totale con la tifoseria che ha fischiato fortissimo alla fine di uno 0-0 con la Juve in una partita lenta e brutta da parte di entrambe le squadre.

Adesso c’è grande caos in casa Milan perché altri punti persi dalle zone alte e quella Champions infastidiscono la società rossonera che non può permettersi di vedere scivolare il club sempre più in basso. Adesso con 19 punti in 12 giornate è lecito parlare di un Fonseca a rischio esonero.

Perché un club come il Milan deve ambire ad altre posizioni dopo la crescita che ha fatto vedere in questi anni e ora Fonseca si gioca la panchina che inizia nuovamente a traballare.

Decisive saranno le prossime ore e sfide, visto che il club rossonero in un paio di settimane avrà 4 sfide importanti per tutti gli obiettivi: Slovan Bratislava (Champions), Empoli, Sassuolo (Coppa Italia) e Atalanta. Il club si aspetta tutte vittorie e altri risultati deludenti e punti perso possono costare anche l’esonero a Fonseca dal Milan che non sembra avere più tempo e pazienza per aspettare.