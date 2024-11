Juventus, 50MLN per il nuovo trequartista: al posto di Koopmeiners

La Juventus è molto attenta alle mosse di calciomercato che si possono sviluppare nel prossimo futuro: pronto un nuovo colpo sulla trequarti.

I primi mesi di Thiago Motta sulla panchina della Juventus dividono a metà la critica e la tifoseria bianconera. C’è chi ha apprezzato il lavoro del tecnico per il cambiamento che ha portato dopo Allegri e chi, invece, ritiene che non ci sia stato nessun miglioramento effettivo e che la squadra non risponda bene ai suoi input e quindi non possa puntare a obiettivi davvero importanti come si immaginava a inizio stagione.

La rosa della Juventus è sicuramente molto forte ma sicuramente incompleta: mancano alcuni tasselli e gli infortuni di lunghissima durata hanno complicato ulteriormente i piani della società.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners flop: si pensa a nomi nuovi

Il calciomercato della Juventus è sempre vivo e continuamente alla ricerca di nomi nuovi che possano migliorare di gran lunga la rosa attuale di Thiago Motta e possano essere d’aiuto nella costruzione del nuovo progetto vincente che ha in mente il tecnico e la società.

Il flop di Koopmeiners in questo momento della stagione non era minimamente preventivato e preventivabile. Thiago Motta lo schiera da trequartista puro, dietro la punta e con pochi compiti difensivi, così come accadeva con l’Atalanta ma l’olandese non riesce minimamente a incidere.

Secondo le ultime notizie di mercato, è spuntato un nome nuovo per la trequarti della Juventus che Giuntoli sta seguendo con parecchia attenzione.

Juventus, Giuntoli guarda in Premier League

La Juventus ha una rosa di profili possibili da acquistare per poter migliorare la squadra e di tanto in tanto ne spunta fuori qualcuno di altissimo livello. È il caso, questo, anche di Eberechi Eze, trequartista inglese classe ’98 di proprietà del Crystal Palace, che è finito nel mirino della Juventus e potrebbe diventare un nome molto interessante per il futuro.

Il numero 10 del Crystal Palace è un trequartista puro, crea superiorità numerica in zona offensiva e moltissime palle gol: sarebbe un calciatore perfetto per essere schierato dietro la punta anche nella Juventus di Thiago Motta.

Secondo fichajes.net, la Juventus segue Eze da parecchio tempo e potrebbe essere lui il colpo a sorpresa del futuro. Il mercato della Juve si può impreziosire con un altro profilo di alto livello ma andrà strappato a una foltissima concorrenza.

Juventus su Eze, c’è anche il Napoli ma costa 50 milioni

La Juventus è sulle tracce di Eze ma c’è anche il Napoli. I bianconeri sembrano intenzionati ad anticipare la concorrenza e c’è la possibilità che venga fatto un tentativo già per gennaio, nonostante le richieste estremamente alte del Crystal Palace. Per cedere Eze, infatti, il club londinese chiede non meno di 50 milioni di euro.

Per la Juventus potrebbe essere più semplice puntare Eze in estate, quando il Palace potrà decidere anche di abbassare lievemente le pretese e accettare proposte di prestito con diritto o obbligo di riscatto, inserimento di contropartite e vari bonus.