Juventus, Motta ha scelto il nuovo difensore: sarà acquistato subito

La Juventus è una di quelle squadre che sarà costretta a fare mercato a gennaio approfittando della finestra invernale di riparazione e in particolare sul reparto difensivo.

I gravi infortuni di Bremer e Cabal che staranno fuori per tutta la stagione costringono la Juve a dover intervenire sul mercato di gennaio andando ad acquistare ben 2 calciatori in quel ruolo. Ci sono importanti notizie che riguardano ora quelle che possono essere le scelte da parte del club bianconero pronto ad intervenire per rinforzare il ruolo e accontentare il proprio allenatore Thiago Motta.

Il giovane tecnico della Juventus chiede rinforzi per avere un numero di giocatori in quel ruolo necessario per poter affrontare il resto della stagione dove il club bianconero si ritrova a dover affrontare sfide molto importanti in tutte le competizioni. Adesso può essere fatta la scelta definitiva con il nuovo acquisto con l’aiuto proprio di Thiago Motta.

Sono diversi i giocatori messi nel mirino dalla Juventus che prenderà sicuramente due difensori con il mercato di gennaio ed è pronta a fare la scelta definitiva visto che è da subito dai primi giorni di gennaio che si vuole consegnare al proprio allenatore i nuovi colpi.

Juventus, colpo in difesa scelto da Motta

La Juventus è pronta a fare un doppio acquisto e ci sono degli aggiornamenti da dover dare perché ora sembra che è pronta all’affondo decisivo per poter portare in rosa un nuovo centrale dopo il duro infortunio di Bremer che starà fuori l’intera stagione.

Secondo le ultime notizie di calciomercato che arrivano sulle scelte della Juventus c’è un chiaro indizio che riguarda proprio l’affondo che è pronto per il club che ha intenzione di chiudere un acquisto importante come quello di Lucumi del Bologna.

Arriva la conferma proprio in queste ore da calciomercato.com perché ora ci sono novità che riguardano proprio la scelta di Thiago Motta che ha chiesto l’acquisto di Lucumi per la Juve a gennaio. I due hanno già lavorato al Bologna in questi anni e l’allenatore si fida molto di lui.

Grande intesa tra Motta e Giuntoli che ora vuole accontentare il suo allenatore e prepara già in queste settimane l’offerta della Juve al Bologna per comprare Lucumi che è valutato dal club emiliano 15 milioni di euro e può quindi partire senza particolari pressioni durante la sessione di gennaio.