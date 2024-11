Infortunio Vlahovic, aggiornamenti negativi: la verità sui tempi di recupero

La Juventus ha perso Vlahovic per infortunio ed è diventata ancora più sterile in attacco: ecco la verità sui suoi tempi di recupero.

Le partite dell’attaccante serbo con la Juventus non sono state positive nella prima parte di stagione. Difficilmente è stato uno dei migliori in campo e per tutti non è stato all’altezza delle aspettative che c’erano. Da quando ha firmato Thiago Motta tutti si aspettavano un salto di qualità importante che invece non c’è stato. In più occasioni ha sbagliato gol facilissimi e quest’aspetto ha creato una spaccatura totale all’intero della tifoseria, tra chi lo difende e chi vorrebbe cederlo subito.

L’infortunio di Vlahovic con la Serbia duante l’ultima sosta nazionali ha complicato ancora di più le cose e ora ci sono novità sui tempi di recupero.

Infortunio Vlahovic, aggiornamenti sul ritorno in campo

I numeri di Vlahovic con la Juventus sono positivi perché ha messo a segno 9 gol e 1 assist in 16 partite fra Serie A e Champions League. Il problema del serbo resta il rendimento in campo: i meri numeri non bastano a dimostrare le sue qualità perché molti gol sono arrivati da calcio di rigore e la verità è che in molte partite è completamente sparito dal campo, diventando prevedibile e quasi mai determinante con le sue giocate.

Come se non bastasse ora si è anche infortunato con la Serbia e non ha possibilità di riscattarsi immediatamente e i rischi sono quelli di un rendimento sempre peggiore nel prossimo futuro.

La Juventus senza Vlahovic non ingrana: contro il Milan le azioni offensive sono state pochissime e quindi la situazione diventa sempre più complicata, con e senza di lui. Intanto ci sono aggornamenti importanti che riguardano il suo ritorno in campo.

Condizioni Vlahovic: la verità sull’infortunio

L’infortunio di Vlahovic è stato abbastanza serio e delicato da gestire. Con i muscoli non si può andare leggeri nelle valutazioni, soprattutto nel calcio moderno che non permette riposo e non dà l’opportunità di recuperare a pieno regime.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarà molto prudente sull’infortunio di Vlahovic. Thiago Motta e lo staff medico non hanno alcuna intenzione di rischiarlo finché non sarà al 100% per evitare ricadute pesanti e situazioni che sarebbero tremende per il futuro della rosa bianconera.

Oggi pomeriggio farà un provino in campo con il resto della squadra ma la sua presenza contro l’Aston Villa non è certa. Tra gli indisponibili è l’unico recuperabile per la Champions League ma la sensazione è che Thiago Motta non voglia rischiarlo.

I tempi di recupero di Dusan Vlahovic

Quando torna Vlahovic? L’infortunio, come detto, è molto delicato perché riguarda gli adduttori e i rischi di una ricaduta che porti a tempi di recupero lunghissimi c’è. Quindi è molto probabile che Motta non lo rischi per la Champions League.

Molto più facile sarà rivederlo in campo nel prossimo weekend di Serie A nella partita contro il Lecce, in cui potrà tornare da titolare e potrà anche provare a dimostrare di essere determinante in campionato.