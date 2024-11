Juventus, Thiago Motta rompe con Vlahovic: addio certo

La situazione di Dusan Vlahovic nella Juventus di Thiago Motta sta diventando sempre più complicata: ora il tecnico si è messo contro il bomber.

Le prestazioni del centravanti serbo con la Juve sono state tutt’altro che positive in questa prima parte di stagione. Ha spesso fallito e non è stato all’altezza delle aspettative che c’erano su di lui, e i numeri ne sono la dimostrazione. Inoltre in più occasioni ha sbagliato gol da dilettante e questo ha creato una spaccatura totale con la tifoseria, tra chi lo difende e lo vorrebbe a vita in bianconero e chi, invece, vorrebbe cederlo subito.

Dalla Serbia pochi giorni fa è arrivata una stoccata pesante di Dusan Vlahovic a Thiago Motta e al nuovo ciclo della Juventus che ora ha creato una crepa anche con l’allenatore.

Thiago Motta contro Vlahovic: le ultime

Le ultime settimane in casa Juventus sono state molto calde dal punto di vista ambientale all’interno della squadra. Non sono arrivati tutti i risultati sperati e c’è la sensazione che non tutti stiano dando il meglio di sé, tra questi c’è ovviamente Dusan Vlahovic, il cui rendimento lascia parecchio a desiderare.

I numeri di Vlahovic sono anche positivi perché ha messo a segno 9 gol e 1 assist in 16 partite disputate fino ad ora tra Serie A e Champions League ma in molte partite è completamente sparito dai radar, diventando prevedibile e poco incisivo.

Dopo le parole di Vlahovic dalla Serbia è arrivata, ora, la risposta di Thiago Motta dalla conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.

Thiago Motta risponde a Vlahovic: le parole fanno discutere

Dusan Vlahovic non sarà a disposizione di Milan-Juventus di sabato sera. Il centravanti serbo si è infortunato durante la partita di Nations League con la sua nazionale e dovrà restare fermo ai box per qualche settimana.

Alla vigilia della partita tra Juventus e Milan Thiago Motta ha risposto anche alle domande sulle parole di Vlahovic e non ha risparmiato il serbo, andando giù pesante sulla questione “sacrificio” del singolo rispetto alla squadra.

“Tutti i miei giocatori sanno cosa devono fare sia in fase offensiva che in fase difensiva“, ha detto con tono molto sicuro e anche polemico Thiago Motta. “Su questo siamo tutti d’accordo, è un obbligo e un dovere per tutti, non è una opzione“, ha concluso il tecnico, ribadendo che i compiti di Vlahovic erano, sono e saranno questi fino alla fine della stagione.

Vlahovic lascia la Juventus: cessione a fine anno

La Juventus e Dusan Vlahovic sono destinati all’addio. Il serbo non si è amalgamato bene neppure al gioco che chiede Thiago Motta e quindi è evidente che non ci sia troppo feeling con tutto il mondo bianconero.

Inoltre sono in stand-by, al momento, le trattative per il rinnovo di contratto perché l’ex Fiorentina e il suo entourage non intendono spalmare la cifra di 12 milioni su più anni e quindi l’addio sembra la scelta più sensata per tutti. Giuntoli ascolterà offerte non inferiori a 60/70 milioni.