Juventus, problema Vlahovic: svolta a gennaio con un nuovo acquisto

L’infortunio è l’ultimo dei problemi della Juventus che con Vlahovic sta trattando il rinnovo di contratto. La partita è già in salita con i bianconeri che dovranno trovare un modo per non perdere a zero il calciatore.

C’è fibrillazione in casa Juventus: gennaio sarà il mese della verità. C’è attesa per quanto riguarda i prossimi acquisti dei bianconeri, che dovranno ritoccare la rosa e sostituire al meglio giocatori infortunati come Bremer e Cabal.

Intanto, si alimentano i dubbi sul futuro di Dusan Vlahovic che ha il contratto in scadenza con i bianconeri a giugno 2026. Il rischio di tenere il giocatore ancora per un anno, senza rinnovo, preoccupa e non poco Cristiano Giuntoli che dovrà trovare un accordo con l’entourage del serbo.

Evitare un altro caso Chiesa. E’ questo l’obiettivo della Juventus che intende chiudere, quanto prima, la pratica Dusan Vlahovic che ad oggi è uno dei più pagati della rosa bianconera con un ingaggio da 12 milioni netti a stagione.

Una cifra enorme, che era già stata stabilita nel suo arrivo alla Vecchia Signora. Il rendimento dell’attaccante non è stato perfetto in questi anni. Le aspettative della società erano altre anche se adesso c’è necessità di trovare l’intesa per quanto riguarda il rinnovo di Vlahovic.

Quale sarà il futuro di Vlahovic alla Juventus?

La sosta per le Nazionali non ha portato bene alla Juventus che ha perso per infortunio Dusan Vlahovic. L’attaccante, che ha subito un infortunio nel corso della sfida contro la Danimarca, non sarà presente a San Siro per la sfida contro il Milan.

Intanto, a Torino iniziano a circolare nuove voci relative al futuro del bomber che ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Il caso potrebbe esplodere a gennaio con l’arrivo alla Juventus di un altro attaccante, che metterebbe alla porta Dusan Vlahovic che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2026.

La Juventus pensa a David per sostituire Vlahovic

Con il contratto in scadenza a giugno 2025, l’attaccante canadese del Lilla David è nei radar della Juventus. Giuntoli è pronto a puntare il giocatore che già a gennaio può arrivare alla Vecchia Signora e mettere pressione a Vlahovic, che dovrà decidere se firmare o no il rinnovo con i bianconeri.