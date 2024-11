Juventus, caso Vlahovic: si rifiuta di giocare

Scoppia il caso in casa Juventus per quella che è la situazione legata a Dusan Vlahovic con il bomber serbo tornato dalla Nazionale infortunato per un problema muscolare.

Ora è davvero una vicenda delicata che deve affrontare a Juve per quello che è accaduto con Vlahovic che si trova in una situazione quasi senza precedenti e ora c’è da capire come andranno a finire le cose nelle prossime ore. Perché il giocatore si ritrova con un contratto in scadenza nel 2026 e rischia che il suo prezzo possa crollare e danneggiare la Juve che ha investito tanto su di lui.

Adesso però c’è la forte sensazione che alla fine Vlahovic possa lasciare la Juve già nel 2025 e per questo motivo che il club si sta attivando per trovare un nuovo giocatore. Quello che però sta accadendo adesso è davvero particolare perché si parla di un caso che può creare altri problemi già quest’anno.

La Juve ha avuto la notizia dell’infortunio di Vlahovic che è tornato dalla Nazionale dopo il problema muscolare accusato. Adesso però ci sono delle novità che riguardano le condizioni dell’attaccante e la scelta che sarà presa per le prossime partite del club bianconero.

Juventus, caso Vlahovic: spunta un problema

Tornato in Italia dopo gli impegni con la Nazionale della Serbia ci sono state delle conferme positive riguardo l’infortunio di Vlahovic che non ha riportato nessuna lesione muscolare. Per questo motivo ora il club e i tifosi si aspettano di vederlo in campo anche subito nella prossima partita che sarà molto importante per la stagione contro il Milan.

La Juve però ha un calendario fitto di impegni e in pochissimi giorni dovrà giocare con il Milan in campionato e con l’Aston Villa in Champions League, per questo motivo c’è la volontà da parte anche dello stesso Vlahovic di non andare ad avere continui carichi di lavoro e troppi problemi per le prossime partite.

Starà quindi a Vlahovic e alle sua sensibilità capire se potrà giocare già da subito contro il Milan o l’Aston Villa nei prossimi giorni, due partite molto importanti per la Juventus anche se al momento le sensazioni sono oggi negative. Inoltre, il giocatore in Nazionale, ha anche criticato di fatto quello che è il suo lavoro con Thiago Motta alla Juventus, dicendo che in Nazionale corre di meno per fare la fase difensiva e quindi è più lucido in zona realizzativa.