Allarme Inter, doppio infortunio: rischiano un lungo stop

L’Inter torna in campo contro il Lipsia dopo la spettacolare vittoria al ‘Bentegodi’ contro il Verona: ma c’è un doppio infortunio che preoccupa.

I nerazzurri hanno letteralmente passeggiato contro la squadra di Paolo Zanetti, risolvendo la pratica nei primi 45 minuti con un netto 0-5 che non ha lasciato scampo agli avversari e sopratttutto ha dimostrato il grande valore della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ha operato dei cambi in tutti i reparti e la squadra non ne ha minimamente risentito e ora si sente ancora più forte rispetto all’inizio e gli obiettivi iniziano a farsi seri.

L’Inter torna in campo domani sera contro il Lipsia, a San Siro, per una sfida di Champions League che sarà importantissima per il cammino europeo: ma ci sono più defezioni dovute a infortuni e acciacchi vari.

Inter, doppio infortunio molto rischioso: le ultime

La partita contro il Lipsia sarà fondamentale per il cammino europeo ma Inzaghi non avrà a disposizione diversi titolari, per scelta tecnica o per infortunio. L’infermeria nerazzurra è ancora piena e si svuoterà solo nelle prossime settimane ma intanto ci sono anche grossi rischi per alcuni titolari che sono usciti malconci dalle ultime sfide.

La rosa a disposizione di Simone Inzaghi è profonda e molto forte, come dimostrato nelle ultime partite, quando il tecnico ha dovuto forzare le sue scelte pur di evitare rischi importanti per le condizioni di salute dei suoi calciatori.

Secondo le ultime notizie, però, ora c’è un doppio infortunio in casa Inter che preoccupa Inzaghi: le condizioni sono da monitorare ora dopo ora.

Infortunio Calhanoglu: le condizioni e i tempi di recupero

Hakan Calhanoglu è rimasto fuori per infortunio per Verona-Inter. Il centrocampista turco è il metronomo dei nerazzurri: la sua assenza non si è sentita al Bentegodi ma potrebbe sentirsi in futuro. Le sue condizioni sono da monitorare perché i fastidi muscolari ci sono ancora e Inzaghi non intende perderlo per molto tempo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, Hakan Calhanoglu salterà Inter-Lipsia per evitare ricadute. Giocando metterebbe a rischio i suoi muscoli e a quel punto lo stop per infortunio potrebbe essere molto più lungo del previsto.

Le condizioni di Calhanoglu, però, sono ottimali e i tempi di recupero sono ben chiari: va in panchina contro il Lipsia per essere poi titolare a Firenze nel prossimo weekend.

Infortunio Acerbi: oggi gli esami strumentali