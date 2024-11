Svolta dall’America, prendono un club di Serie A: scelto il nuovo allenatore

Fiumi di milioni in Serie A: gli americani prendono un altro club. Ecco le ultimissime riguardo il passaggio di consegne con il presidente pronto a cedere a nuovi investitori che sono pronti a prendere un grande allenatore.

Ad oggi, in Serie A, sono sette le proprietà americane. Da Oaktree a Pagliuca fino a Commisso, Firedkin e Gerry Cardinale passando per Krause e 777 Partners. Molto presto la lista potrebbe allungarsi, con un’altra squadra che è pronta a finire nelle mani di un fondo statunitense che ha messo sul piatto tanti soldi per prendere il club.

Ecco le ultimissime notizie riguardo la cessione della società con l’attuale presidente che sta trattando la vendita del club. I tifosi sono in attesa di novità e sognano in grande grazie all’arrivo di investitori americani.

La trattativa, secondo gli addetti ai lavori, è in fase avanzata e molto presto potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale riguardo questa operazione che vede protagonista un fondo con sede in Texas.

Operazione straordinaria da parte dell’attuale presidente che può uscire di scena e lasciare il club nelle mani di ottimi investitori che hanno la disponibilità economica per far tornare grande la squadra, considerata una delle migliori piazze del calcio italiano.

Addirittura, già si vocifera il nome del futuro allenatore che potrebbe arrivare nel caso in cui dovesse concretizzarsi la trattativa che riguarda la cessione del club.

Cambio in Serie A: gli americani prendono un’altra squadra, ecco i dettagli

E’ la redazione di Sky Sport a fornire ulteriori aggiornamenti su questo affare che riguarda l’arrivo di nuovi imprenditori americani, interessati alla squada di Serie A.

Affare da 70-80 milioni di euro per la Presidio Investors che è pronta a rilevare le quote dell’Hellas Verona. Il fondo texano, con sede ad Austin, ha interessi in vari settori, dalla finanza fino alle nuove tecnologie passando per quello immobiliare, entertainment e moda. Adesso, per la prima volta, è pronto ad entrare nel mondo del calcio con l’acquisto del club italiano.

Patron Setti, dopo un anno di trattative, è pronto a cedere l’Hellas Verona al fondo americano che garantirebbe un futuro roseo alla squadra gialloblù, attualmente in ritiro dopo la pesante sconfitta di ieri contro l’Inter.

Se dovesse concretizzarsi l’affare per questa stagione, quale allenatore potrebbe arrivare a Verona per sostituire Zanetti?

Hellas Verona: con la cessione agli americani i tifosi sognano il ritorno di Tudor

Entro fine anno dovrebbe arrivare la fumata bianca riguardo l’ingresso dei nuovi investitori americani, pronti a prendere l’Hellas Verona da Setti. Intanto, per il futuro i tifosi sognano un nuovo allenatore con Tudor pronto a tornare a Verona con un’altra proprietà.