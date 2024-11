Verona, esonero Zanetti: la decisione del club sul nuovo allenatore

Esonero in arrivo per l’allenatore dell’Hellas Verona Paolo Zanetti? Ecco le ultimissime riguardo la scelta da parte della proprietà, che ha preso una decisione riguardo il futuro del tecnico.

Un inizio di campionato che aveva illuso il popolo gialloblù che, dopo la prima vittoria in per 3-0 contro il Napoli, credeva di dover affrontare una stagione diversa dalle aspettative. Ed invece il tempo ha dato le proprie risposte.

La squadra, adesso, si ritrova in una posizione di classifica preoccupanta, con 12 punti in 13 partite, ed il morale sotto i piedi dopo l’ennesimo passo falso contro l’Inter, una sconfitta decretata già nei primi quarantacinque minuti di gioco.

A rischiare maggiormente è l’alleantore Paolo Zanetti che è finito nel mirino dei tifosi: ecco la decisione finale del club sull’esonero del mister.

E’ notte fonda a Verona. Una sconfitta amara per l’Hellas che ha perso in malo modo contro l’Inter, sotto i colpi di Correa, Thuram, e Bisseck. La sfida del Bentegodi è stata chiusa nel primo tempo e non lascia spazio ad analisi o approfondimenti.

Hellas Verona: quale futuro per Paolo Zanetti?

Toccherà alla società decidere, dopo il 5-0 contro l’Inter. Atteso, nelle prossime ore, il verdetto del club con i dirigenti che dovranno prendere una decisione riguardo il futuro in panchina di mister Paolo Zanetti, che rischia l’esonero da Verona dopo il pesante ko in casa contro i nerazzurri.

Un passo falso alla vigilia prevedibile ma non con queste modalità. Intanto, la prima presa di posizione del club è arrivata subito dopo la partita:

“La società rende noto che la squadra, a partire dalla serata di oggi, andrà in ritiro”.

Una scelta inevitabile da parte di patron Setti, che sta lavorando per la cessione dell’Hellas Verona.

Ma in caso di ribaltone in panchina, chi sarà il prossimo tecnico che andrà al Verona? Ci sono già due nomi pronti a subentrare.

Esonero Zanetti Verona, due nomi per la sostituzione: Ballardini o Iachini

Secondo le ultime notizie di mercato, se dovesse arrivare la separazione con Paolo Zanetti la società è pronta a prendere un tecnico esperto che ha già vissuto situazioni simili in passato.

Ecco perché, il club non intende fare scommesse ed è convinta a chiamare sulla panchina dell’Hellas Verona Ballardini o Iachini, due profili esperti in salvezza che possono dare le giuste motivazioni alla squadra.